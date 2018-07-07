推銷新北特產不遺餘力　蘇貞昌：讓國宴回來新北辦！

2018年07月07日 01:02 中時 葉書宏

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（6）日晚間於板橋參加新北市西藥服務職業工會會員大會。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（6）日晚間參加新店農會活動。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（6）日晚間參加新店農會活動。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（6）日晚間連趕兩行程，蘇貞昌先於板橋參加新北市西藥服務職業工會會員大會，受到熱烈歡迎，逐桌「衝衝衝」聲不絕於耳，更在大家振臂疾呼「蘇貞昌加油！」、「蘇貞昌凍蒜」的口號聲中趕往新店農會行程。蘇貞昌說，為市民解決困難是市長的責任，過去他當縣長都是用這種態度，希望未來有機會能為大家服務；在新店農會活動時，蘇貞昌也細數以前在總統國宴上新北的特產，如九份薯芋圓、貢寮九孔、雙溪山藥、金山紅心甘薯等，希望之後的國宴也能在新北辦，將新北的特產推廣出去。

立委張宏陸、羅致政，議員參選人石一佑、戴瑋姍也陪同蘇貞昌一同參與新北市西藥服務職業工會會員大會，並逐桌致意。

蘇貞昌說，今天會員大會正好辦在他的競選辦公室的樓上餐廳，他說他「再上層樓，跟大家請安問好」，他也感謝工會理事長對工會的領導。因為當時他任縣長時，正好碰上SARS的疫情，感謝當時在座大家的協助，才能一起解決大家的困難與恐慌。

蘇貞昌也表示，他當縣長時，只要是民眾的困難，他一定都會想辦法解決。未來若有機會擔任新北市長，他一定也是用過去的態度，來為新北市民做事、服務。蘇貞昌也在工會的邀請下，頒發獎牌給創會理事長楊忠義，親自表達感謝。

蘇貞昌在結束板橋行程後，隨後衝往新店區農會所舉辦的春季優良茶比賽頒獎典禮活動，議員陳永福、廖筱清則一同與會。

蘇貞昌也化身超級推銷員推銷新北農特產，他舉例，2003到2005年，連續三年總統國宴都設在縣府大樓，請邦交國總統代表團一行人，餐桌上是各地的北縣特產，如深坑豆腐、烏來竹筒飯、瑞芳山藥燉子雞、九份薯芋圓、貢寮九孔、雙溪山藥、石門粽、金山紅心甘薯及鴨肉等等，飲料則是坪林、新店產的文山包種茶，每一樣都非常美味。

蘇貞昌也說，新北的農特產真的多元又豐富，希望未來的國宴也能在新北市政府辦，將新北的農特產推廣出去。

(中時 )