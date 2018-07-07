土豪金海神撞上瑞典坦克 正妹車主曝維修費超驚人！

土豪金瑪莎拉蒂與Volvo擦撞，維修費高得嚇人！(翻攝自臉書)

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中時電子報
土豪金瑪莎拉蒂與Volvo在台灣大道發生擦撞意外。(翻攝臉書)
由於這輛金色瑪莎拉蒂跑車太過搶眼，就有網友找到車主身分，原來是個正妹。(翻攝臉書)

台中市台灣大道與河南路口6日下午發生一起車禍，一輛要價758萬元、金色車身的瑪莎拉蒂跑車，撞上有著「瑞典坦克」之稱的加長老Volvo汽車，有網友拍下事故照片，上傳臉書社團爆料公社，還有眼尖的網友發現瑪莎拉蒂的車主是一名正妹。該名正妹晚間在臉書上表示，這次車禍的維修費高達80萬，相當是一台全新國產車價格。

該名網友將事故照片上傳爆料公社後，隨即引來熱議，短短幾個小時就吸引上千名網友按讚留言，直呼這下維修費有得看了，而且還撞上「瑞典坦克」Volvo，根本是「目屎勒滴」。由於這輛金色瑪莎拉蒂跑車太過搶眼，就有網友找到車主身分，原來是個正妹，時常在臉書上放上美照，擁有3萬多名追蹤。

這名薛姓正妹晚間在臉書貼文表示，「怎麼會有人想從快車道直接右轉...我在最右邊直行按喇叭還是擠過來，想閃都閃不掉」，並指出蒙地拿的經理說這樣要修80萬，差不多是一台全新國產車價格。

警方調查，6日下午林姓男子駕駛VOLVO，從台灣大道外側直行快車道切入慢車道，與薛姓女瑪莎拉蒂車主擦撞，雙方酒測值皆為零，初步判斷林男肇責較高，詳細情況待進一步釐清。

(中時電子報)

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