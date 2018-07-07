宋米秦捲金錢糾紛 挺7月肚爆氣憂早產

宋米秦談糾紛細節。（洪秀瑛攝）

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宋米秦這陣子瘦了5公斤。（洪秀瑛攝）
宋米秦和合夥人Jill比對廠商做的瑕疵品。（洪秀瑛攝）
李毓芬替好友宋米秦的服裝品牌站台。（洪秀瑛攝）

宋米秦自創品牌和製衣廠商鬧金錢糾紛，她6日邀好友李毓芬為秋冬展站台，提到這起糾紛，爆氣說前後已付給該廠商35萬，沒想到對方出貨延遲又有瑕疵，導致影響巴黎、東京參展，損失約20萬，雙方目前各自透過律師求償。

宋米秦挺著7個月身孕無奈嘆說，這陣子夜夜難眠，本來胖6公斤，為了這件事又瘦5公斤，子宮收縮頻率高，雖然預產期是9月，她很擔心動氣造成早產。

宋米秦和女友人申子芹投資百萬共創服裝品牌，但製衣廠商對媒體指稱幫宋的服裝品牌設計了又不付錢。宋米秦澄清，「廠商一開始有估價單，但之後執行出來跟原本價錢不一樣，中間也沒有任何溝通，最後成品出來，只告知我們這材料是多少錢，價錢跟一開始講得不一樣，但因為我們有參展時間壓力，最後還是付了錢。」

宋米秦的合作夥伴申子芹說，她們到東京參展衣服，時間太趕沒有時間檢查，事後發現廠商的衣服出現車縫線不齊等瑕疵，申子芹秀出該廠商製作的瑕疵品，以及事後找其他廠商製作的完成品比對。宋米秦和廠商各說各話，宋米秦表示，已交給律師處理，她手上都有單據以及與該廠商對話紀錄。

(中時 )

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