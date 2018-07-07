2018澎湖遠航馬拉松 參賽抽機票！多項好禮送給你！

遠航馬拉松海報。圖：遠航提供

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去年遠航資深副總經理盧紀融（中）摸彩的歡樂場面。圖：遠航提供

10月28日的「2018澎湖遠航馬拉松─海洋嘉年華飛趣不可」，於6月4日開放報名，便吸引破千名跑者踴躍參加。為了感謝跑者的支持，只要報名參加，人人皆有機會得獎。獎項包含國際線、國內線來回機票與高級飯店住宿券等多項大獎。

遠東航空發言人盧紀融表示，遠航為結合地方觀光產業發展，帶動離島淡季之商機，已經第四年舉辦澎湖遠航馬拉松，除了優勝者之獎金外，為鼓勵跑者參加，也在賽事當天(10/28)及選手之夜(10/27)兩天，提供參賽者包含國際線、國內線來回機票與高級飯店住宿券等多項超值摸彩品送給參賽者。

另外今年響應2018世界最美麗海灣組織年會在澎湖舉辦，本賽事也特別邀請跑者換上「海洋」元素的服裝或穿上大會提供的機師及空服員造型衫變裝路跑，經票選活動獲得「服裝造型獎」的前五名跑者，也將有機會獲得國內來回機票，歡迎參賽者發揮創意，勇敢秀自己！

本活動由澎湖縣政府與遠東航空共同主辦，遠行旅行社及樺舍商旅等單位協辦，目前特別推出特惠套裝行程，二天一夜最低每人2,999元起，活動將在8月23日截止報名，歡迎大家呼朋引伴，一同參加這值回票價的賽事旅程！

賽事訊息請至澎湖遠航馬拉松網站查詢：https://goo.gl/3gP1FQ，套裝行程請至遠行旅行社網站查詢：http://www.urtraveller.com

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