世足》巴西自擺烏龍 比利時上半場兩球領先

2018年07月07日 01:54 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯世足賽7日在喀山上演巴西對決比利時的精彩好戲，巴西防守中場卡塞米洛遭到禁賽，頂替的費南迪紐竟在開賽13分鐘自擺烏龍，領先的比利時趁勝追擊，第32分鐘再由德布勞內快攻遠射破門，上半場兩球領先巴西。

巴西開賽前10分鐘錯過兩次進球機會，第8分鐘內馬左側開出角球，米蘭達搶前點後頂，球打到提亞哥席爾瓦的大腿反彈中柱。兩分鐘後巴西換右側角球，這次走地面在近柱被蹭了一下，可惜禁區左側的保利諾沒踢好球。

第13分鐘，比利時開出左側角球，孔帕尼搶前點後頂，球碰到費南迪紐的右肩折射入網，讓比利時靠烏龍球意外先馳得點。這是本屆世足賽第11顆烏龍球，也讓巴西本屆首次落後。

第32分鐘德布勞內在快攻中右腳勁射破門，助比利時在下一城。（路透）

第25分鐘，馬塞洛內切到禁區邊緣突然起左腳勁射，庫爾圖瓦飛撲擋出。第32分鐘，巴西前場攻擊掉球，盧卡庫中路快攻突破遭犯規仍送出漂亮斜傳，德布勞內右前場拿球推進，在右邊有穆尼爾2打1牽制下，德布勞內起腳勁射打進球門左下角。

賽前報導：

俄羅斯世足賽第2場8強戰7日凌晨於喀山開踢，巴西防守中場卡塞米洛因累積兩黃遭到禁賽，但左後衛馬塞洛傷癒歸隊先發，比利時顧及攻守均衡，也將前幾戰踢中場的助攻王德布勞內，移到了右邊鋒的位置。

比利時上役以3比2大逆轉淘汰日本，替補進球的佛萊尼、查德利對巴西都擠入先發名單。其中佛萊尼在3-4-3陣型中安插於中場中路，與維特塞搭檔，避免之前德布勞內排在這個位置，防守力道較弱的隱憂。

日本上役控制中場，讓德布勞內拿不到球或位置太遠，無法發揮傳球威力，此役移到右邊鋒，與左邊鋒阿札、中鋒盧卡庫組成3箭頭。查德利、穆尼爾分居左右中場，門將庫爾圖瓦的面前則是3中衛韋通根、孔帕尼、阿德懷德。

巴西維持4-2-3-1陣型，費南迪紐頂替禁賽的卡塞米洛，與保利諾組成雙防守中場，馬塞洛重返左後衛，其餘先發與上役對墨西哥相同。鋒線上內馬、威廉分居左右兩翼，與攻擊中場庫提紐一同為單箭頭傑蘇斯輸送彈藥。

兩隊上次在世足交手為2002韓日世足賽，巴西在里瓦多的進球帶領下以2比0勝出。但巴西最近4次在世足淘汰賽對上歐洲國家都輸，包括上屆季軍戰對荷蘭、4強賽1比7慘敗德國，前兩次則都是8強落敗，包括2006年0比1輸法國與2010年1比2負荷蘭。

(中時電子報)