華航全新品牌廣告「說好的旅行呢」

2018年07月07日 05:40 工商 張佩芬

中華航空推出 2018 年全新品牌形象廣告「說好的旅行呢」，於昨( 6 ) 日晚間9時正式在 Facebook 中華航空粉絲團及 YouTube 頻道首播，晚間搶先號召民眾一起快閃台北信義區松壽廣場，藝人李玉璽也響應出席，分享與好友說好的雪梨之旅。

現場同時進行機票抽獎活動，抽出一名幸運得主曾先生獨得台北 - 雪梨 2 人經濟艙來回機票。幸運兒可以即刻出發，實現當初與親朋好友一起旅行的承諾。

去年華航品牌形象廣告「帶爸媽去旅行」獲得熱烈回響，今年推出 2.0 版「說好的旅行呢」。很多人時常會說「下次我們一起去哪裡旅行」，但多數時候，那些「說好的旅行呢」幾乎都不會成行，為鼓勵更多旅客實現曾允諾的旅行，華航特別推出「說好的旅行呢」品牌形象廣告及快閃抽獎活動。

華航前 ( 5 ) 日起連續兩晚在台北101大樓點燈「小李，說好的雪梨呢？」，號召全台姓「李」或是身邊有「李」姓親朋好友的台灣民眾上網登錄資料，短短21小時即吸引1萬7000 餘人登錄參與。快閃活動的抽獎由中華航空資深副總經理羅雅美及藝人李玉璽一同抽出，萬中選一的幸運兒，為他們喝采，也祝福有個美好的雪梨回憶。

華航資深副總經理羅雅美表示：「旅遊是維繫人際感情很好的方式，更可以創造美好回憶，華航這次推出『說好的旅行呢』全新品牌形象廣告，希望藉此提醒台灣民眾，讓華航幫您實現和身邊親朋好友說好的旅行！」

2018華航全新品牌形象廣告「說好的旅行呢？」，於昨晚 9 時在 Facebook 中華航空粉絲團(https://www.facebook.com/chinaairlines.travelchannel/ )及 YouTube 頻道首播 ( https://youtu.be/_131-t52LtU )，影片內容從民眾與親朋好友曾有過的約定拉開序幕，不管過了多久，美好的承諾依然在彼此心中烙印，等著共同完成夢想的那一刻。為了讓民眾都能實現當初共同的承諾，華航特別推出機票優惠折扣，兌現心中每一個小約定，相關優惠資訊請洽詢華航官網。

(工商 )