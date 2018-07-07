世足》「魔笛」領軍 克羅埃西亞想重演美夢

2018年07月07日 05:01 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

克羅埃西亞佩利希奇，相信球隊能睽違20年再度晉級世足賽最後4強。（資料照／美聯社）

1998年法國世界盃足球賽，是「格子軍團」克羅埃西亞第一次亮相世足，就帶走了季軍，20年過去，他們再闖世足8強，8日凌晨2點要挑戰2018年世足賽地主「雙頭鷹」俄羅斯，克羅埃西亞主力球員佩利希奇（Ivan Perisic）相信現在的「格子軍團」有機會再創佳績，甚至超越20年前的成績。

1998年的克羅埃西亞，擁有蘇克（Davor Suker）、波班（Zvonimir Boban）及普羅辛內茨基（Robert Prosinecki）等一時之選的好手，讓這個來自巴爾幹半島的國家在世足賽踢出名堂，可惜接下來三次參加世足，格子軍團都是止步第一輪。

直到這一屆，新一代「格子軍團」在「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）和拉基提奇（Ivan Rakitic）帶領下，再次擦亮克羅埃西亞的招牌，8強賽前佩利希奇信心滿滿地說：「我們很靠近4強了，希望能夠交出比前輩們更好的成績，我們相信自己，清楚具備的能力。」

克羅埃西亞獲得世足賽季軍那年，克羅埃西亞前鋒雷比奇（Ante Rebic）才4歲，他回憶道：「我記得20年前世足賽8強戰我們3：0技壓德國坦克，當時我的家人在花園烤肉，氣氛真的很棒。」

不過俄羅斯可不想輕易讓出勝利，他們在8強賽正規賽及延長賽踢完1：1逼和西班牙，經過PK大戰以4：3擊沉「無敵艦隊」，立下汗馬功勞的俄羅斯隊長兼門將阿金費夫（Igor Akinfeev）就表示「要用淘汰西班牙的方式面對克羅埃西亞。」

俄羅斯門將阿金費夫加強訓練，希望幫助球隊擋住克羅埃西亞。（資料照／美聯社）

這次世足賽踢出身價的俄羅斯中場大將戈洛文（Aleksandr Golovin）說：「西班牙控球能力好，我們找到解決方法，對抗克羅埃西亞我們會運用優勢及特色，克羅埃西亞和西班牙球風不同，他們不用向西班牙總是一直靠控球來製造進攻機會。

戈洛文並說：「我看了克羅埃西亞小組賽每一場比賽，這應該會一場實力接近的對抗，越能展現特色、發揮韌性的那一方，就能掌握優勢。」

在小組賽第一場拉傷退場的俄羅斯中場札格耶夫（Alan Dzagoev），預計8強戰重返先發行列，他表示：「這是舊傷，我有參加最近一次練球，我準備好上場了。」

(中時電子報)