世足人物》解放「丁丁」 比利時果然贏了！

德布勞內進球後跪地狂吼滑行慶祝。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導
德布勞內因為髮型酷似比利時漫畫《丁丁歷險記》的男主角，而被暱稱為「丁丁」。（網路翻攝）

因為髮型酷似比利時漫畫《丁丁歷險記》（法語：Les Aventures de Tintin et Milou）的男主角，而被暱稱為「丁丁」的比利時球星德布勞內（Kevin De Bruyne），本屆世足16強賽雖被日本盯死，但8強對巴西他被推上前線，進攻天賦果然獲得解放，第32分鐘一記勁射破門拉開兩球領先，成為比利時挫敗巴西的關鍵，也榮膺單場最佳球員。

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「此役我們改變了戰術，上半場踢得非常好，創造出很多機會。」德布勞內說：「下半場巴西也變陣，踢得比我們好，但即便如此我們還是創造出一些機會。最後15分鐘是非常艱困的考驗，幸好我們的表現足以勝出。」

德布勞內（左）在第32分鐘遠射破門，替比利時再下1城。（路透）

德布勞內對日本在3-4-3陣型中，是排在中場中路的兩人之一，結果不但被日本盯死，無法展現進攻長才也暴露防守缺點。

對巴西德布勞內被移到了右邊鋒，或更多時候像是攻擊中場，不但位置靠前也有維特塞（Axel Witsel）、費萊尼（Marouane Fellaini）保護，終於發揮組織傳球的本色。若說一開賽的烏龍球有些走運，第32分鐘德布勞內在右路快攻的勁射破門，就絕對令人心服口服。

這1勝，讓比利時第二度打入世足4強，上一回已是1986年。德布勞內說：「接著我們要對上陣容非常強大的法國，但在世足4強絕不可能碰到弱隊。我們的立足點相同，會盡一切努力拿下勝利。」

(中時電子報)

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