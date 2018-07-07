是誰造就韓國瑜？綠大咖議員嗆個不停反被打趴！

2018年07月07日 05:45 中時電子報 黃麗蓉

韓國瑜大戰王世堅。（中天快點TV）

國民黨高雄市長參選人韓國瑜民調節節高升，「普魯士藍」臉書粉絲頁，po出2016年時任北農總經理韓國瑜被質詢的影片，直指是誰造就韓國瑜？在影片中，民進黨北市議員王世堅嗆個不停，反被韓國瑜打趴，王世堅一度喊暫停要喝水。「普魯士藍」強調，當初民進黨議員質詢韓國瑜有手軟嗎？不過，真金不怕火煉！

王世堅當時對台上的韓國瑜怒吼說：「你這是挾北農以自重！」並問台北市長柯文哲「這樣的人你還用嗎？」還批這是聘菜蟲當顧問。韓國瑜回：「議員， 我只是個賣菜賣水果的，OK？」雙方對嗆一陣後，王世堅喊暫停說要喝水，柯文哲則拿起杯子說：「我也喝一口好了」，韓國瑜轉身問台下說：「我怎麼沒有，給我來一杯」，王世堅酸說：「流氓也可以喝水啊！」韓國瑜妙回：「那我不要喝了，我不是流氓」。

王世堅念念不忘要韓國瑜道歉：「你這個流氓行徑，到底道不道歉？」韓國瑜最後吐出一句：「我只想說，問『世堅』情是何物，問『世堅』真理何在？」

網友對此認為：「哈哈，王世堅說流氓也可以喝水，韓國瑜說他不喝了自己不是流氓，那不是說明正在喝水的王世堅是流氓嗎？口才一流、應變能力一流啊！﻿」、「韓國瑜真的太屌了，梗中有梗順便酸王x堅...外遇(問世堅情是何物？)太屌了。﻿」、「韓真是個人才啊~﻿」、「難忘的一幕『世間情』對話~ 韓主委口才了得！邏輯清楚，攻防有術，見招、接招、拆招... 招招見真章！一刀斃命XD﻿。」

(中時電子報)