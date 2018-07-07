世足人物》惺惺相惜 法國小王子進球不慶祝

法國前鋒格里茲曼（左）與烏拉圭隊長高定在比賽中卡位爭球，兩人是馬德里競技的隊友，高定還是格里茲曼女兒的乾爹。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

法國「小王子」格里茲曼（Antoine Griezmann）在世足8強賽對烏拉圭遠射破門，但以往進球後總會來段舞蹈的他，這一次卻非常低調，甚至沒什麼笑容。畢竟烏拉圭隊長高定（Diego Godin）是他在馬德里競技隊最好的朋友，女兒也認高定當乾爹，對烏拉圭有一種特別的情感。

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「我在球場上沒有慶祝進球，我很開心，但同時也替我的馬競隊友難過，」格里茲曼說：「這是我第一次跟烏拉圭比賽，心情很激動，我熱愛烏拉圭文化與烏拉圭人，再加上跟自己的朋友比賽，不慶祝進球以示尊重，我覺得很正常。」

格里茲曼從不掩飾他對烏拉圭的嚮往與崇敬，烏拉圭的南德斯（Nahitan Nandez）形容他是「半個烏拉圭人」，除了好友高定，烏拉圭後衛吉曼內茲（Jose Maria Gimenen）也是格里茲曼的馬競隊友。去年烏拉圭拿到世足門票，格里茲曼還穿著高定的烏拉圭球衣，去馬德里機場迎接兩個隊友歸隊。

格里茲曼是前年歐洲國家盃的金靴獎得主，本屆世足他已攻入3球，但前兩球都是12碼球破門，第3球則拜烏拉圭門將穆斯萊拉（Fernando Muslera）的接球失誤所致。

「看到門將失誤會不會讓我難過？不，因為那對我們球隊有幫助。」格里茲曼說。

(中時電子報)

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