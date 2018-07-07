7／7三大報頭條要聞

2018年07月07日 07:30 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

日本政府6日不顧反對死刑團體的訴求，特例一次處決奧姆真理教教主麻原彰晃（本名松本智津夫）及其同夥共7人。此外，福島核災後，日反核聲浪高漲，但日本仍務實面對核電是「重要的基礎負載電源」客觀現實，重啟核電廠，在現實與理想中，日本政府至少展現魄力，勇於面對現實，不隨輿論、民粹搖擺、做該做的事。

2018俄羅斯世界盃足球賽8強賽在下諾夫哥羅德體育場點燃戰火，法國靠著佛蘭與格里茲曼兩人先後建功，法國最終2比0首次在世界盃擊敗烏拉圭，同時也是相隔12年再次闖進4強。

儘管企業與投資人憂心忡忡，深怕陸美貿易戰可能引發全球經濟衰退，但美國總統川普卻絲毫未退縮，美東時間6日凌晨零時01分（台灣時間6日中午12時01分）一到，開始對340億美元的大陸進口商品加徵25％關稅，陸方則痛批美國掀起史上最大貿易戰，並於同時間加稅還擊，兩大經濟體之間的關稅大戰正式開打。

陸美貿易戰開打，美國聯準會加碼明示9月將進一步升息，宛如火上加油，恐再掀起一波國際熱錢自新興市場的撤退潮，委內瑞拉、義大利、土耳其與阿根廷等國已面臨債務崩盤壓力，且國際油價漲不停，三大利空醞釀「完美風暴」，新金融危機悄然成形。

◎工商時報

美中貿易戰正式引爆，資金急尋避風港，金融、生醫、貿易百貨、文創及紡織五大產業，基本面不受衝擊。法人指出，五大族群業績看俏，生醫股受惠19日召開的生技展加持，搭配仲夏概念股熱度升溫的兩大元素，篩選本周量能增溫、法人資金停泊標的，包括遠東新、開發金、大江及華研等13檔個股吸金。

美中貿易戰已在周五正式開打！美國正式對大陸340億美元商品加徵關稅，美國總統川普還嗆聲，若北京當局不改變其不公平的貿易行為，最終將會有價值超過5千億美元的大陸商品遭到美方徵稅。中國大陸也立即對美同等金額商品進行徵稅。不過由於周五的第一合加徵關稅「利空」早已被市場消化，周五全球股市表現沉穩。

立法院臨時會昨（6）日完成歷時2年多的《公司法》修正案三讀，民進黨立院總召柯建銘表示，工商團體的訴求在本次修法中，幾乎是全壘打。包括SOGO條款不溯及既往、大同條款、刪除董事調閱帳冊權等重要條文，都完成三讀。

上市櫃公司員工「薪情」明年將全都露。金管會6日公布，從108年起，每年6月底前，所有上市櫃公司必須在公開資訊觀測站揭露三大項資訊，一是員工（不含董事）平均薪資資訊，二為非經理人的全職員工平均薪資費用，三為109年6月起，增加揭露前一年度非經理人全職員工薪資中位數，即中間的薪資水準。

◎旺報

中美貿易戰開打，即使先前已有預警，但事到臨頭，從事加工製造、大宗物資進口的台商仍然感到束手無策；有人事先已將工廠遷往東南亞，但更多的台商只能無奈地靜觀其變。

中美貿易關稅戰6日鳴槍開打，台經院景氣預測中心主任孫明德認為，美國首波500億美元清單如LED、石化、塑橡膠等更像雜貨，對兩岸實質影響還不大。但值得關注點在於下波清單，當大陸從關稅進行反擊後，美國是否會讓後續2000億美元的加碼清單成真，同時留意是否涉及如電子業等對台影響重大的產業。

被稱為史詩級的中美貿易戰正式開打，面對美國總統川普開出第一槍，港媒《南華早報》披露，大陸國家主席習近平日前明確下達指示，要求準備反擊川普；不過，北京「不會打擊」在華美企，以回擊川普的貿易威脅，報復在華企業，「永遠都不可能發生」。

中美貿易戰正式開打，大陸知名鷹派國關學者閻學通認為，朝核問題之後，美國把貿易赤字變相地和台灣問題掛鉤。他並提到，台美有恢復官方和軍事往來的跡象，使台灣問題更加嚴重。

(中時電子報)