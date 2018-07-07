世足人物》英媒：球迷無法同情內馬

2018年07月07日 08:16 中時電子報 盧品青

巴西在8強戰敗給比利時，固然是巴西球運不佳，但是英媒卻毫不留情直指前鋒內馬(Neymar)是敗戰元凶。內馬在輸球之後情緒潰堤跪地痛哭，直到比利時孔帕尼(Vincent Kompany)過來擁抱安慰他並將他拉起。

《太陽報》嘲笑內馬，即使他再怎麼裝可憐也難以獲得同情，因為他太愛演了。本屆世界盃因為加入VAR(影像裁判助理)，內馬的假摔變得格外明顯，有人統計內馬在8強開踢前一共累積了840秒的倒地時間。換言之在4場比賽裡，他整整有14分鐘是倒在地上打滾，難怪最後大家已經分不清他的眼淚是真是假。

英媒BBC的賽後評論指出，內馬是巴西全隊表現最差的球員。比利時中場德布勞內(Kevin De Bruyne)獲得兩隊最高的8.40分，內馬則是最低的3.76分。在8強的生死戰，內馬非但沒有建功，而且又在禁區演出了招牌假摔。

比利時費萊尼(Marouane Fellaini)原本想從後方斷內馬的球，但是他最後沒有出腳，內馬卻依然往前跌了個四腳朝天。從慢動作重播看得很清楚，費萊尼之後還跑去跟內馬說：「我根本沒碰到你啊。」

話雖如此，內馬確實也受過嚴重的傷。上屆世足8強戰他被哥倫比亞球員撞傷背部導致脊椎骨折，醫生說受傷位置如果偏了1吋，可能後半生就要坐輪椅了。不過這屆他玩過頭了，《太陽報》甚至冷冷地說：「很多人不只不會同情內馬，可能還會看到他被淘汰而很高興。」

(中時電子報)