NBA》帕克告別馬刺！2年1000萬美元加盟黃蜂

2018年07月07日 08:28 中時電子報 黃及人

沒想到馬刺還沒確定陣中一哥里歐納德是否走人，招牌後衛「法國小跑車」帕克卻先離開了！帕克7日確定跟黃蜂簽下兩年1000萬美元合約，將成肯巴沃克的替補，生涯前17個球季都在馬刺效力的帕克，竟比里歐納德更早離開！

2001年第28順位被馬刺選上後，帕克逐漸變成馬刺的主力控衛，也成馬刺招牌之一，他在2003、2005、2007與2014年拿過總冠軍，也於2007年獲選總冠軍賽MVP，可惜上季在馬刺淪為替補，逐漸喪失原本在球隊的地位。

其實帕克在跟黃蜂簽約之前，曾考慮過加盟金塊或回到馬刺，直到要跟黃蜂簽約前1小時，他才打電話給馬刺總教練帕波維奇，告知自己跳槽黃蜂決定，儘管馬刺仍然很想留住帕克，但他到了黃蜂，應該可以扮演更重要的角色。

「艱難的決定，艱難的3天，和帕波維奇、馬刺總管布福德談論這些真的很困難，但我該離開了，」帕克說，「我會永遠愛著馬刺，但我對加入黃蜂相當激動，因為能替我的偶像喬丹效力，以及跟我的小老弟巴坦一起打球。」

帕克更重申，他跟里歐納德之間沒有矛盾，「我們之間從來沒有爭吵，當時媒體問我的傷勢是否比他嚴重，我回答是的，我從未貶低里歐納德的傷勢嚴重性，卻被外界扭曲成那樣，這令人心碎。」

(中時電子報)