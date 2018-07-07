台北》北投女童案王威中留言支持廢死 網友截圖留三年

2018年07月07日 08:42 中時電子報 邱文秀

王威中在北投女童案隔日發文表達支持廢死。(王威中臉書)

王威中北投女童案留言被網友截圖保留。(臉書)

三年前駭人聽聞的北投文化國小女童割喉案，凶手一、二審判處無期徒刑。民進黨台北市士林北投區議員王威中近日為了「文大宿舍案」，先嗆臉書網友「文盲」又批網友「假帳號」引起議論，未料有網友截圖北投女童案時王威中留言「支持廢除死刑，這是國際公約所明示」，網友保存了3年，要王威中「選舉到了，記得大聲說出是主張廢死的啊！好讓選民好好檢視。」

2015年5月29日下午，就讀北投文化國小的劉姓8歲女童，獨自走出音樂教室上廁所，遭兇嫌龔重安一刀奪命，雖送醫搶救，但因惡煞下手太重，割斷女童整個動脈、喉管，搶救17個小時後，家屬和醫院忍痛放棄急救。

士林地院認定龔重安患有思覺失調症但有教化可能，將他判處無期徒刑，案經上訴後，高院審理期間，龔男強調自己沒有精神異常，他坦承犯行，請求法院處以極刑、死刑，高院仍將他判處無期徒刑。

北投女童割喉案發生隔日，王威中在臉書發文「昨天的校園割喉案，帶走了一條寶貴的生命，罪魁禍首，當然是兇嫌龔重安，毋庸置疑。

我對犯罪同樣深惡痛絕，但是我也不願這個社會基於義憤，而選擇走回頭路。我支持廢死，不是基於保護兇手的人權，而是我認為死刑對於真兇來說，未必是最重的應報；對於冤獄者，又永遠扼殺了平反的機會。如果我們希望法律能伸張正義，死刑對於像鄭捷、龔重安這類喪心病狂式的隨機殺人犯，只是痛一下子，但關一輩子，才有機會讓兇手面對罪與罰，在一生的囚禁中面對自己的罪刑。

我贊成的是增補法律，訂立一種不能假釋、不能特赦、永久的無期徒刑，讓法律體系完備，讓目前用死刑作為與社會永久隔離的方式，有可以被替代的可能。

有網友說，台灣與歐洲等國家國情不同，所以即便歐洲廢除死刑，也不適用於台灣。我不能接受這樣的說法，我不同意台灣的公民素質低人一等，也不同意台灣社會非得接受國家的嚴刑竣法，才能遏制犯罪。

事實上，民進黨黨綱裡也敘明，研議廢除死刑是我們的目標。」王威中的發文當時讓許多民眾十分氣憤，但也有人留言表示支持他的說法。

近日「文大宿舍案」王威中猛打新北市長候選人侯友宜，在臉書與許多網友打筆仗，王威中抨擊留言網友是「文盲」引發議論，後又批評網友是「假帳號」。未料有網友在底下貼出保留三年的截圖，北投女童案時王威中留言「支持廢除死刑，這是國際公約所明示」，網友表示「王議員，這是2015年北投發生國小女童命案時你的留言，我留到現在，選舉到了，記得大聲說出你是主張廢死的啊！不要閃躲，好讓選民好好檢視你。」，有人留言「連被人嗆都會嗆人文盲或封鎖帳號了，有甚麼資格要求被害人家屬把這種深仇大恨放下遺忘 ?」

(中時電子報)