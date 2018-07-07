世足》內馬假摔效應？巴西3分鐘被漏吹2顆12碼！

巴西前鋒傑蘇斯（黃衣9號）在禁區內被比利時後衛孔帕尼（下）絆倒，但裁判認為他已經把球推出底線，並未吹判12碼球。（路透）

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中時電子報

俄羅斯世足賽，冠軍熱門巴西今晨1比2輸給「歐洲紅魔」比利時，無緣4強。賽後憤怒的巴西球迷控訴「巴西至少有4顆12碼罰球沒被判！」。曾大力批評內馬愛假摔的BBC知名球評萊因克爾則點出，第55分鐘傑蘇斯在禁區被剷腳摔倒，不明白為何VAR（影像助理裁判）會漏吹！

巴西球星內馬假摔在本屆世足賽掀起話題。根據統計，他在前4場比賽中，共有14分鐘倒在地上「翻滾」。不知是否「內馬假摔效應」發酵，巴西對比利時之戰，下半場巴西3分鐘內2次在禁區內被犯規，都未獲得12碼罰球。

第一次爭議發生在第53分鐘，內馬在禁區內倒地，主審第一時間毫不猶豫的做出了沒有犯規的手勢，內馬這次既沒倒地翻滾，也沒有與主裁判爭議。

3分鐘後，比賽再次出現爭議，巴西傑蘇斯在禁區右側被比利時孔帕尼飛鏟絆倒，但經影像助理裁判（VAR）檢視後，不認為是禁區內犯規，當然也沒有判罰12碼。

BBC《當日賽事》主持人、英格蘭退休名將萊因克爾（Gary Lineker）在推特貼出這球的慢動作重播畫面，並說「這個畫面非常明顯，不明白為何VAR會漏掉。你們怎麼看？」（We’ve had a good look and I’m not sure how VAR missed it. What do you reckon?）

究竟是內馬假摔效應讓裁判不想響哨，或是單純漏吹，顯然這場比賽的吹判，將讓人們討論很久。

(中時電子報)

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