世足》內馬假摔效應？巴西3分鐘被漏吹2顆12碼！

2018年07月07日 09:03 中時電子報 張達智

俄羅斯世足賽,冠軍熱門巴西今晨1比2輸給「歐洲紅魔」比利時,無緣4強。賽後憤怒的巴西球迷控訴「巴西至少有4顆12碼罰球沒被判!」。曾大力批評內馬愛假摔的BBC知名球評萊因克爾則點出,第55分鐘傑蘇斯在禁區被剷腳摔倒,不明白為何VAR(影像助理裁判)會漏吹!

巴西球星內馬假摔在本屆世足賽掀起話題。根據統計,他在前4場比賽中,共有14分鐘倒在地上「翻滾」。不知是否「內馬假摔效應」發酵,巴西對比利時之戰,下半場巴西3分鐘內2次在禁區內被犯規,都未獲得12碼罰球。

第一次爭議發生在第53分鐘,內馬在禁區內倒地,主審第一時間毫不猶豫的做出了沒有犯規的手勢,內馬這次既沒倒地翻滾,也沒有與主裁判爭議。

3分鐘後,比賽再次出現爭議,巴西傑蘇斯在禁區右側被比利時孔帕尼飛鏟絆倒,但經影像助理裁判(VAR)檢視後,不認為是禁區內犯規,當然也沒有判罰12碼。

BBC《當日賽事》主持人、英格蘭退休名將萊因克爾(Gary Lineker)在推特貼出這球的慢動作重播畫面,並說「這個畫面非常明顯,不明白為何VAR會漏掉。你們怎麼看?」(We’ve had a good look and I’m not sure how VAR missed it. What do you reckon?)

究竟是內馬假摔效應讓裁判不想響哨,或是單純漏吹,顯然這場比賽的吹判,將讓人們討論很久。

