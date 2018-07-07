好貴！英媒爆：川普訪英3日 恐燒掉12億稅金

美國總統川普（圖右）將於12日出訪英國，屆時會和首相梅伊（圖左）進行晚宴。（圖/路透社）

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中時電子報

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，美國總統川普（Donald Trump）確認於下週出訪英國，將與首相梅伊（Theresa Mary May）、女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）會面。雖然都知道國家元首出訪很花錢，但川普英國行的花費，也讓英國媒體嘖嘖稱奇，僅停留3日的時間，包含隨扈、防彈車、軍艦等開銷，至少會燒掉4,000萬美元（約12.17億台幣）的經費。

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英媒報導中指出，川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）到訪後，共需要5萬名以上的安全人員、倫敦市需出動約1萬名警力戒備，維持交通和安全秩序；川普的百萬愛車「野獸」凱迪拉克（Cadillac “The Beast”），也會由C5「超級銀河」運輸機（Super Galaxy C5）運抵倫敦。美國海軍（US Navy）為保護總統安全，也將派現駐守大西洋的核動力航空母艦杜魯門號（USS Harry S Truman），進駐倫敦南邊海岸。

美國核動力航母杜魯門號，也將前往英國駐守。（圖/美國海軍）

第一夫人梅蘭妮亞（圖左）會陪同丈夫川普（圖右）一同出訪英國。（圖/美聯社）

目前知道，川普預計於7月12至13日訪問英國，但前往倫敦前，他將前行赴布魯塞爾（Brussels）參與北約（NATO）峰會；12日抵達英國後，將前往牛津郡布倫海姆宮（Blenheim Palace）、同時也是前首相邱吉爾爵士（Winston Churchill）的祖宅與梅伊共進晚宴，隔日則前往溫莎堡（Windsor Castle），晉見女王伊莉莎白二世。結束訪問行程後，川普會撥空北上蘇格蘭，前往自家高爾夫球渡假村享受小白球時光。

川普訪問英國，也將前往溫莎堡晉見女王伊莉莎白二世。（圖/美聯社）

幾乎歷屆美國總統出訪，英國都是必定造訪的盟邦之一，但對於現在的英國政府、國會和許多民眾來說，卻似乎不樂見川普到訪。在野的工黨（Labour）反對力度最大、甚至民間團體還用巨型人偶氣球升空，就是為了羞辱川普的形象，這也是為何在最後階段，川普取消所有公開行程的原因。不過更讓人好奇的是，與女王會面時，究竟會不會與剛剛嫁入王室、原好萊塢女星梅根（Meghan Markle）碰面，將成為不少英國媒體追逐的焦點之一。

(中時電子報)

文章來源：Revealed - full details of Trump's UK trip: US president won't make ANY public appearances in London as he meets May at Chequers and the Queen at Windsor on visit with Melania

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