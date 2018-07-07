康熙奏摺曝光 網友全笑翻「根本古代版長輩圖」

2018年07月07日 09:43 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

大家常會在電視上看到清宮劇，常常會看到皇帝再批越奏章，每天非常繁忙的處理公務，但最近就有網友在批踢踢(PTT)上，曝光了清朝皇帝的奏摺內容並翻譯成現代白話文，沒想內容笑翻網友直呼「根本是古代版廢文」。

一名網友在知名網路論壇PTT上貼出清代皇帝的奏摺，並將奏摺內容神翻譯，其中有一篇是福建巡撫呂猶龍的奏疏「奏為進獻台灣所產番檨」，康熙回應「番檨從未見故要看看今已覽過乃無用之物在不必進」，原PO就進行了神翻譯，呂猶龍：這是台灣的土產叫芒果，獻給皇上。康熙回應，「知道了，以前沒看過，本來想看看，看了後似乎沒啥用的東西，以後不用送了」。

另外還有一名最令網友關注的是杭州織造孫文成。

孫文成：「台灣朱一貴聚眾起兵」康熙：「爾此無頭無尾之言實在不懂」

神翻譯→孫文成：「朱一貴聚眾起兵」 康熙：「沒頭沒尾你是在工三小？」

孫文成：「奏聞普陀山法雨寺住持圓寂仇兆鱉病故」 康熙：「知道了 爾請安摺在此摺一個信封套內具奏，無禮，不敬」

神翻譯→孫文成：「法雨寺住持圓寂，有個叫仇兆鰲的文人前陣子也死了」、「皇上您近來可好？」 康熙：「兩件事放在一起奏上來，你是皮癢嗎？」

其他還有許多奏摺被曝光，網友全都笑翻表示「發廢文是人類傳統」、「沒想到奏摺中也有廢文XD」、「事情 搞不好高達九成也是廢文 交給太監辦理也沒差」、「奏摺App 已讀」、「一個月一本請安折，煩死」、「請安和報喪寫在一起被康熙罵那件金庸在鹿鼎記後記有提過」、「這孫文成真的很寶，而且經常這樣搞笑竟然沒被貶官」、「原來孫文成廢文集, 阿不奏摺集台灣有出書」、「孫根本是廢文王」、「竟然還有孫文成廢文集，根本是廢文界的霸主啊XDDD」。

(中時電子報)