NBA》翻舊帳？厄文從未歡迎詹皇回歸騎士

2018年07月07日 09:42 中時電子報 黃及人

就算如今「小皇帝」詹姆斯都已跳槽湖人，厄文也去塞爾提克效力，兩人當年在騎士的舊帳，仍被翻了出來！美媒7日爆料，其實詹皇2014年再次回歸騎士效力，厄文從未真正歡迎過他，甚至兩人2016年奪冠後就已宣告決裂。

「我可以明確告訴大家，厄文從不希望詹姆斯回到克里夫蘭，他認為沒此必要，」騎士隨隊記者佛洛伊德表示，「當年詹皇還在熱火效力，曾與騎士賽後告訴厄文，或許有一天他會回到騎士，厄文給的回應就是騎士根本不需要他。」

實際上，詹姆斯2014年重返騎士，幫助騎士擺脫爛隊形象，隨後3年更跟厄文攜手闖進總冠軍賽，沒想到這反而造成厄文內心逐漸產生不滿，畢竟他不希望活在詹皇的光環與關注度之下，只想成為1支球隊真正的招牌球星。

甚至《ESPN》記者麥克梅納明爆料，其實厄文與詹姆斯之間關係，就在2016年攜手奪下騎士隊史首冠之後正式破裂，厄文與他的經紀團隊原本當時就想主動跟騎士提出交易申請，最後他們放棄了，直到隔年夏天才提申請。

看來「一山難容二虎」用在厄文與詹姆斯身上相當合適，只是厄文整整忍耐了3年，才跟騎士提出主動交易自己要求，如今來到塞爾提克能否如願當上一哥，目前仍要等待他是否願跟塞爾提克承諾明年夏天續約了。

(中時電子報)