耗資3千億 北京新機場將於明年9月底營運

2018年07月07日 10:02 中時電子報 李靖棠

據新華社報導，造型猶如鳳凰展翅、目標可達年旅客吞吐量達1億人次以上，能滿足年貨運吞吐量達400萬噸的北京新機場，官方最新消息指出，機場將於明年6月完工，並於9月30日正式啟用。屆時將可有效分散當前北京首都機場的壓力，更前往北京的旅客，能夠更加便利。

機場是交通樞紐，地面的配套方案自然不能缺少。負責的工程團隊表示，連接機場的兩條高速公路，以及貫通北京至河北雄安的京雄城際鐵路、地鐵新機場線也將陸續通車，讓出入境旅客更加方便。

即將完工的北京新機場空拍圖。（圖/新華社）

這座總耗資約129億美元（約3,845.2億台幣）的新機場，位於北京市大興區與河北廊坊交界，未來除了航空運輸功能外，也將集合高鐵、地鐵、城鐵等多種交通工具於一身，成為華北地區新的交通樞紐中心。

北京新機場將於9月底正式營運。（圖/新華社）

2015年開始動工，目前尚未訂定其名稱，不過因為鄰近「雄安新區」，傳聞也有人提議就以雄安冠名。目前已確定有9家航空進駐，包含東航、南航、春秋航空、奧凱航空、吉祥航空等；星空聯盟與中國國航則表態，將暫時留在首都機場。

北京地鐵新機場線正式試營運。（圖/新華社）

新機場落成後，北京將新增大面積的航廈、4條起降跑道、停機位268個，可替目前的首都機場分擔諸多國際航班，並讓未來的準點率提升不少。目前的第一步目標，期望在2025年時能達到：年度旅客運載量達7,200萬人次、貨郵吞吐量200萬噸、飛機起降量62萬架次的目標。

機場主體設計採「單點放射構型」，有效管控航廈內的移動距離，未來從新機場出發的旅客，從中心點到最遠登機口僅有600公尺距離；而抵達的乘客，也可享受新式的行李系統，可大幅減少等待托運行李的時間。

(中時電子報)