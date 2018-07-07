鴛鴦大盜神明前偷香油錢 作賊心虛被「貓」嚇到

2018年07月07日 10:09 中時 陳慶居

鴛鴦大盜雖撥開監視器鏡頭，仍被另支鏡頭拍下偷竊過程。（陳慶居翻攝）

兩人敢在神明前行竊，卻作賊心虛被貓驚嚇到。（陳慶居翻攝）

苗栗縣頭屋鄉明德村1間宮廟，數月前發現香油錢箱鎖頭被撬開，失竊約2萬元的香油錢。苗栗警分局明德派出所據報調閱監視器過濾，發現5月6日凌晨有1男1女2名嫌疑人從吊橋進宮，先觀察地形後，持竹竿先撥開監視器，再用工具撬開香油錢箱的鎖頭，得手後揚長而去。

但仔細觀看監視器影像，發現涉案的杜男、蔡女這對鴛鴦大盜，屢在神明前做壞事，竟然也會作賊心虛，分別被在廟內活動的家貓嚇了一大跳，或許正向他們預告「凶兆」。

警方調閱路口監視器清查，查出案發時這對鴛鴦大盜共乘機車，從省道台13線與苗126線路口，往宮廟方向前進。初步比對，機車上這對男女衣著特徵和體型，與宮廟內監視器畫面的竊嫌相符，過濾後先鎖定車主36歲蔡姓女子，蔡女原本就有偷竊香油錢前科，涉嫌成分大增，警方專案積極查緝。

專案人員7月4日循線查緝蔡女到案說明，蔡女坦承行竊並供稱，當時同夥為34歲的杜姓男子，2人分頭在宮廟周觀察地形後，並撥開監視器鏡頭避免被拍下偷竊過程，杜男隨後以工具破壞香油錢箱鎖頭，蔡女則一旁負責把風。

杜男被警方通知到案說明，警詢時坦承行竊香油錢，兩人均表示得手的香油錢約2萬元，已均花用殆盡，警方偵訊後依竊盜罪嫌將2人函送苗栗地檢署偵辦。

(中時 )