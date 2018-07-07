女友移情別戀 醋男揍死情敵棄屍公墓

2018年07月07日 11:14 中時 徐養齡

何男被押上車畫面。（徐養齡翻攝）

駱男同夥押走何男用的轎車，警方在車內起出歐死死者的工具。(徐養齡翻攝)

駱姓男子疑因怨懟交往3年的前女友移情別戀，6日設局將何姓情敵擄走，夥同3名友人將人押到頭份郊區揍死，再運往白沙屯公墓棄屍，手段凶殘，經女友報警協尋，警方昨逮捕駱男4人，並尋獲屍體，依殺人罪嫌偵辦中。

警方調查，22歲駱姓男子與16歲魯姓女友分手後仍試圖聯絡，從魯女口中得知她與27歲何姓男子交往，並常往何男住的高雄住處跑，駱男不爽3年多感情就此告吹，向邱、王、黃姓友人求助，要找情敵「算帳」。

1周前，駱男先從魯女子口中套出，何男6日要帶她去六福村遊玩，假好心表示要騎車載魯女到新竹火車站等人，何男獨自到車站等人，因不清楚女方路程，只好提早到達，成了甕中之鱉。

駱男同夥們發現何男現身車站，先是慢慢靠近，假藉搬行李將何男連推帶哄趕上車，火速前往苗栗頭份，途中將何男以預先準備好的膠帶綑綁，抵達1處偏僻郊區後，與隨後趕到的駱男會合，拿鐵鍬、三節棍將人打到奄奄一息，再以黑色塑膠袋包覆上半身，丟棄到白沙屯24公墓棄屍。

被蒙在鼓裡的魯女，因遲遲等不到男友現身，情急下向新竹市東門派出所報警，警方調閱監視器，循線追出駱男等人下落，6日將4名嫌犯逮捕，並在公墓找到被垃圾袋包覆半身的何男遺體，頭部被打到凹陷，死狀甚慘。

(中時 )