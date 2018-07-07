獨家》金光閃閃「潮」旅店 天成文旅華山町開賣

2018年07月07日 11:15 工商 姚舜

〈天成文旅-華山町〉的入口，沒有太多繁複的裝飾，簡單俐落卻顯眼。（攝影／姚舜）

〈天成文旅-華山町〉接待大廳辦理入住手續的櫃檯，骨董打字機上放著觸控式平板電腦，帶領旅人走入時光隧道。（攝影／姚舜）

〈天成文旅-華山町〉大廳入口的復古電話，帶著懷舊氛圍，建築並保留漏斗狀圓柱、鐵窗等歷史建築元素。（攝影／姚舜）

挑高的公共空間牆上掛著訴說歷史的老照片，使〈天成文旅-華山町〉散發「文」氣。（攝影／姚舜）

在〈天成文旅-華山町〉可以買到很多天成飯店集團CDC設計中心(COSMOS DESIGN CENTER）設計的文創生活用品與伴手禮。（攝影／姚舜）

〈天成文旅-華山町〉古早時曾是銀行與證券公司使用，內部設有金庫，如今小金庫被保留下來成了「裝置藝術」。（攝影／姚舜）

金光閃閃的金磚訴說著〈天成文旅-華人町〉的「前世」輝煌，如今是「打卡亮點」。（攝影／姚舜）

這不是「青年旅館」，而是〈天成文旅-華山町〉的特殊房型，一次可接待4人入住。（攝影／姚舜）

〈天成文旅-華山町〉有72間客房，並有7種不同房型，設計風格很「潮」。（攝影／姚舜）

兩張大雙方床的房型，可供家庭客層入住。（攝影／姚舜）

〈天成文旅-華山町〉提供耳機與平板電腦借租服務，且床舖邊都設有獨立插座。（攝影／姚舜）

〈天成文旅-華山町〉的客房衛浴採乾濕分離設計，且每間都配有免治馬桶。（攝影／姚舜）

〈天成文旅-華山町〉的代言人「寶比」，是結合金戲與藏寶箱的概念設計，在飯店各區「無所不在」。（攝影／姚舜）

「華山町」3個字被設計師巧妙的融入在空間與家具中，圖中書架、電視櫃與吊衣櫃，由右至左就融入了此3字。（攝影／姚舜）

舊有建物的窗櫺被保留了下來，透過窗戶望出去可看到華人文創園區的高大煙囪，線條相映成趣。（攝影／姚舜）

設計感強烈的〈天成文旅-華山町〉，有許多適合拍照打卡的「趣點」。（攝影／姚舜）

依銀行產業主題舖陳設計的〈天成文旅-華山町〉，不少備品都以金幣與金磚造型發想設計。（攝影／姚舜）

〈天成文旅-華山町〉設有電話亭式KTV，可讓愛飆歌的朋友一現歌喉。（攝影／姚舜）

從〈天成文旅-華山町〉的餐廳望出去，可看到各國旅客在華山文創園區內休閒遊憩。（攝影／姚舜）

台北又新增了一家設計風格濃烈、到處都可拍照打卡的「潮」旅店！位在台北市忠孝東路二段、緊臨華山文創園區的〈天成文旅-華山町〉，已自即日起開始試營運，喜歡城市漫遊到處獵艷取景打卡，或是到華山文創園區吃喝玩樂買的都會旅人，除可下榻該旅店，並可以在新旅店的餐廳〈參四町〉用餐或享受下午茶，享受悠閒。

〈天成文旅-華山町〉是天成飯店集團旗下第3個「天成文旅」的據點，新旅店原建築是第一銀行1952年建造，曾經作為銀行倉庫，並陸續出租作為證券號子與3C賣場。閒置後被天成飯店集團承租下來，並斥資近2億元改裝為設計風格旅店，全館有3層樓、72間客房、7種不同房型，並有一融合酒館風格的複合式餐廳〈叄四町〉。

〈天成文旅-華山町〉既「新」且「潮」。為落實在「引設計，旅在地」的品牌承諾，並尊重歷史，旅店的設計團隊TBDC台北基礎設計中心，以及天成飯店集團自家的CDC設計中心，認真考據、仔細耙梳整理，根據老建築昔日用途與華山文創園區前身為釀酒廠的「身世背景」，將銀行產業的「金光」與釀酒產業的「酒香」融入設計裝潢元素中，讓旅店成為一個兼容歷史、文化創意與藝術元素且「有故事可說的載體」，帶旅人走入時光隧道，重新認識當地曾經發生的美好。

為尊重歷史，老倉庫舊建築的結構被完整地保留了，那些撐起樓板的漏斗狀圓柱、格柵似的鐵窗，通風的氣孔，還有金庫、金庫門等，也都被保留了下來，設計師並發揮創意巧思將這些「往日美好」，巧妙的融入在旅店的公共空間與客房中，成了飯店裝置的亮點。

上自天花板、下至樓地板，旅人走進〈天成文旅-華山町〉可發現，這全新的旅店「設計感」堪稱「無所不在」。從公共區域的裝置到客房內的衛浴用品與備品，甚至連服務都「經過設計」，傳遞有別傳統的「新、奇、鮮」旅宿體驗。

旅店的房卡，是以信用卡概念設計，入住時客人會得到「金幣」，用來兌換第二天的早餐。餐廳為客人保留訂位，則用「金磚」為註記。天成的CDC設計團隊並以銀行金融為主題設計了各式生活用品與伴手禮在飯店展售。

老倉庫的挑高讓〈天成文旅-華山町〉的建築設計師得以更寬廣的揮霍創意，新旅店首次導入了「上下舖房型」，可以同時接待4人同時入住，這種帶著幾分「學山宿舍」情境況味的特殊房型，非常適合家庭與結伴同行的新世代旅人住宿，是飯店一大亮點與賣點。

已低調開始試營運的〈天成文旅-華山町〉，已自即日起至9月底止推出官網限定優惠住房專案，其中華山雙人房3399元，華山三人房3899元，華山四人房4399元，住宿期間每房依人數提供早餐，並加贈「貯藏華山1950 -不銹鋼金色馬克杯」。換算下來每人只要1千出頭，且同行者愈多愈便宜，以旅店所在位置、設計風格與傳遞的獨特體驗而言，這個價位非常具有市場競爭力。

(工商 )