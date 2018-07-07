新北》上節目狂插話戴瑋珊惹怒來賓 網友直罵沒禮貌

2018年07月07日 10:52 中時電子報 邱文秀

2018.07.05大政治大爆卦完整版 公宅當宿舍？ 文大生通勤危機 仰德大道5年600事故17死

民進黨板橋區議員參選人戴瑋珊近日因猛打「文大宿舍」案，知名度大增。但有許多網友留言戴瑋珊上政論節目時，時常打斷其他來賓講話。5日時戴瑋珊上中天《大政治大爆卦》數度打斷新黨李勝鋒的發言，讓李勝鋒直接說三遍「你先讓我講完」，底下千則留言中也很多網友直批戴瑋珊沒有禮貌。

戴瑋珊之前為民進黨士林北投區立委吳思瑤助理，她並未跟隨前老闆在士林北投區參選市議員，而是空降板橋區參選，也曾讓同黨板橋區里長林華偉痛批，「戴瑋珊是空降來的，什麼路都不知道，連里長名字都不知道，來板橋選議員是要做什麼？你要了解地方，才能幫他們講出所需要的。」

戴瑋珊則舉陳菊到高雄選市長是空降，議員何博文也是空降等例子，表示空降跟能力沒直接關係。據《中評社》報導，戴瑋珊說她與當地居民不熟，所以她現在白天走商店街，晚上走夜市，拜託每一個能接觸到的人支持她，他還經常走在垃圾車的前方，與在路邊等候倒垃圾的人接觸，爭取他們的支持。希望透過這樣一步一腳印苦行僧的做法，擴大她的支持力度。

5日時戴瑋珊上中天《大政治大爆卦》，續打「文大宿舍」案。在她發言時，她表示今天這件事情是侯友宜要解約的，沒有提出解決方案的人是侯友宜，他只願意直接解約，不願意替學生解決問題。來賓文化大學副教授王翔郁、資深媒體人謝寒冰、淡大財經系教授聶建中，為了學生住宿問題與戴瑋珊吵了起來。

戴瑋珊繼續批評侯友宜只願意直接解約不願意為學生解決問題，她說侯友宜不但要解決違規使用的問題，還要解決後續學生宿舍問題。他今天身為一個市長候選人，都是他應該要達成的。新黨李勝鋒反問，今天是硬體問題可以改善，可是法律問題除非改法律，沒有改善空間，請問要怎麼改善?

李勝鋒繼續發言時，戴瑋珊頻大聲打斷他的發言，讓李勝鋒直接說「你先讓我講完，我剛剛都很尊重妳」。戴瑋珊大聲回「你們剛剛也沒有尊重我啊!」主持人也出來緩頰說剛剛李勝鋒都沒有打斷她發言。

李勝鋒繼續說，如果他是侯友宜也想不出來兩個月他可以改善什麼。戴瑋珊又打斷他發言表示「柯文哲有教他啊!」李勝鋒再回「妳先聽我慢慢講完。」後續戴瑋珊仍頻頻打斷李勝鋒發言，讓李勝鋒氣的連講三次「請妳聽我講完好不好!」並說「講完你要駁再駁，我沒有意見，要禁得人家的挑戰」。戴瑋珊繼續回說「你也禁不起我的挑戰啊!」

主持人想出來緩頰，李勝鋒對戴瑋珊說，「我覺得我們講話要有道理，你剛剛講的時候我有沒有挑撥你?我有沒有打斷你一句話?我傾聽你講完，現在是我的發言時間，是你不斷再挑撥!」

底下超過千則網友留言中，許多網友對戴瑋珊頻打斷李勝鋒發言的行為感到不滿，也批評她對前輩沒有禮貌。

(中時電子報)