黛妃魅力無法擋 繼凱特之後 梅根也開始仿效？

新嫁入王室的梅根（圖左），其穿著打扮也開始被外界注意，似乎有仿效已故的黛安娜王妃（圖右）風格之意。（圖/美聯社）

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中時電子報

據英國快捷報（Express）報導，與劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）一樣，剛嫁入王室的梅根（Meghan Markle），一舉一動和穿著搭配，都被英國媒體放大檢視。雖然兩位「網紅」彼此有排擠效應，但這兩位女性似乎都選擇同一條道路，有意無意地仿效已故的黛安娜王妃（Princess Diana），學習她的穿著、優雅的舉止和對人的態度，也讓黛妃的身影，在多年之後依然保留在大眾的心目中。

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梅根在出席哈利王子（Prince Harry）參加的馬球比賽時，穿著一襲白底灰點的連身長裙，被眼尖的英國媒體發現，與當年黛妃的穿著相當類似。而且，不少英王室的粉絲們，更自發地找出多款兩人相同裝扮的照片，無論是洋裝、長裙、晚禮服、正式禮服等，都讓外界認為，梅根似乎有意地在與黛妃「連結」，藉此取得民眾和媒體的好感。

與哈利王子（圖左）共同出席馬球賽，梅根（圖右）一襲全白洋裝成為全場焦點。（圖/路透社）

新嫁入王室的梅根（圖右），似乎人氣愈來愈蓋過嫂嫂凱特。（圖/路透社）

但要說英國王室中，最常被拿來與黛妃比較的人，除了卡蜜拉（HRH Camilla）外，恐怕就屬於凱特了。先前生產小王子路易（Prince Louis）時，從醫院抱孩子亮相的那一幕，以一襲紅色連身裙與丈夫威廉王子（Prince William）並肩，與當年哈利王子出生時，黛安娜王妃（Princess Diana ）抱著他亮相時的打扮非常相像。事實上，凱特在生小王子喬治（Prince George）時，出面亮相所穿的水藍色白點連身裙，就已被英國媒體視為在仿效她婆婆的風格。

(中時電子報)

文章來源：Did Meghan Markle pay tribute to Diana ahead of her birthday by wearing this?

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