高巿警婦幼隊辦桌遊 推廣兒童安全守則

高巿警婦幼隊透過桌遊，7日舉辦安全闖關賽，吸引家長帶著小朋友參加。（曹明正攝）

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高巿警婦幼隊長陳玲君。（曹明正攝）
高巿警婦幼隊透過桌遊，7日舉辦安全闖關賽。（曹明正攝）
高巿警婦幼隊透過桌遊，7日舉辦安全闖關賽，並教導「兒童溜溜防身舞」。（曹明正攝）
高巿警婦幼隊透過桌遊，7日舉辦安全闖關賽，吸引家長帶著小朋友參加。（曹明正攝）

桌遊成為時下受歡迎的休閒娛樂，高巿警婦幼隊7日針對已經開始的暑假，在巿警局大禮堂舉辦「兒少『瘋』桌遊–安全闖關賽」，吸引50組家長帶著大小朋友參加，內容透過遊戲規則，潛移默化兒童們要遵守安全守則。

婦幼隊長陳玲君說，為什麼選擇桌遊，除了桌遊的玩法愈來愈多，有各種不同的趣味性，重點還在於每套桌遊都一定有規則，就像是婦幼隊一直在推廣的〈兒童安全守則〉，無形中教導小朋友透過遊戲，了解遵守的重要性。

市警局看到網路的應用已是現代人不可或缺，也首創將兒少上網安全觀念開發成「兒少安全記憶王」桌遊遊戲組，並深入社區、學校推廣桌遊比賽，今年暑假與民間燒肉餐廳，以及桌遊連鎖店共同企畫、舉辦7日的闖關賽。

活動現場相當熱鬧，擠進上百名帶著大小朋友的家長，婦幼隊並安排「兒童溜溜防身舞」教學，重頭戲的桌遊闖關，則是提供了6組兼具娛樂及全腦開發功能的桌遊組讓小朋友不僅動動腦，也玩得不亦樂乎，現場笑聲不斷。

(中時 )

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