捷運鼠引暴動 孫大千五提問蔡英文：社會安全網呢？

前立委孫大千。(翻攝孫大千臉書)

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中時電子報
／綜合報導

日前台北捷運出現一隻老鼠導致民眾暴動，也有人分析是因為鄭捷事件後，導致民眾搭個捷運都不安心，對此前立委孫大千就在臉書提出5大問題，痛批蔡英文總統，除了出一張嘴，還會做什麼？2年前說要建立「社會安全網」，到現在卻還沒看到。

孫大千在臉書上貼文表示，蔡英文總統除了出一張嘴外，到底還會做什麼？他指出，蔡總統曾經告訴小燈泡「阿姨不會讓你白白犧牲。這個社會破了很多洞，我會用盡全力，來把他們都補起來。」對此，孫大千問兩年過去了，說好的「社會安全網」呢？他更提出5大問題來反問蔡總統。

第一，妳知道大家現在搭捷運都仍然是坐立難安嗎？前幾天，不過是隻老鼠，就把民眾嚇得狼狽不堪。因為，政府沒有能力讓人民相信，不會再有第二個鄭捷出現。

第二，妳知道現在的父母都是提心吊膽牽著孩子在外面走路嗎？只要有陌生人稍微靠近，父母就會膽顫心驚。因為，政府沒有能力讓人民相信，不會再有第二個王景玉出現。

第三，妳知道現在的父母都不放心讓孩子單獨外出嗎？只要回家時間晚了一點點，父母就會忐忑不安。因為，政府沒有能力讓人民相信，不會再有下一個戀童癖出現。

第四，妳知道現在的民眾都會相互提醒，深夜和凌晨外出時，就算是綠燈也不能安心過馬路嗎？因為，政府沒有能力讓人民相信，不會再有洒駕累犯在馬路上橫衝直撞。

第五，妳的政府官員連執行死刑的決心和勇氣都沒有，還要看看心情，考慮情緒，妳憑什麼能夠讓我們相信，妳有能力把「社會的洞都補起來」呢？這些洞不都是你們這些主張廢除死刑的人給捅出來的嗎？

(中時電子報)

文章來源：孫大千 臉書

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