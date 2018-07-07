跟隨韓星李敏鎬腳步前往濟州島 走入「綠茶」的異想世界

2018年07月07日 11:14 中時 徐力剛

「西廣茶園」大面積栽種茶樹，以高品質綠茶聞名於世。（徐力剛攝）

濟州島得天獨厚自然環境，造就原葉「綠茶」碧綠色澤。（圖片提供／ innisfree）

innisfree 明星商品「綠茶籽」系列，嚴選濟州美肌綠茶為原料，透過雙重榨取技術萃取「鮮榨綠茶水2.0」作為基底。（圖片提供／ innisfree）

OSULLOC Tea Stone提供傳統「茶藝課程」，在舒適環境下體驗茶道之美。（圖片提供／愛茉莉太平洋）

窗外日光與翠綠植栽薰陶下，旅人靜靜品嘗茶道精髓。（徐力剛攝）

愛茉莉太平洋培育高品質「雀舌」綠茶，翠綠色澤香氣怡人。（徐力剛攝）

學員體驗傳統韓國茶道精神，以茶入心回歸身心靈平靜。（徐力剛攝）

最後一滴茶湯注入客人杯中，向賓客致上最高敬意。（徐力剛攝）

館內展示傳統製茶工藝流程。（徐力剛攝）

「OSULLOC茶博物館」展示韓國茶道歷史，同步販售各式美味茶點與飲品。（徐力剛攝）

愛茉莉太平洋集團策略部資深副總裁盧智蕙。（圖片提供／愛茉莉太平洋）

古語云：「一方水土養一方人」。坐落韓國最南端「濟州島」以漢拿山為中心，地質由黑色火山岩組成，四面環海自然資源豐富，成為孕育「綠茶」絕佳產地，被聯合國教科文組織列為世界自然遺產，素有純淨之島美譽。

華人社會有數千年品茶歷史，原葉「綠茶」色澤碧綠，茶湯清澈香氣醉人，初嘗滋味醇厚、尾韻回甘繚繞舌尖，實為茶中極品。「綠茶」含有豐富兒茶素、胺基酸、維他命、菸鹼素等成分，其中兒茶素抗氧化能力佳，可有效降低血壓、調整膽固醇，被廣泛運用於化妝品與加工食品。

致力成為「亞洲之美創造者」的愛茉莉太平洋集團（Amorepacific Group）深知綠茶重要性，自1979年起於濟州島開墾茶園，並成立OSULLOC雪綠茶研究中心，結合「自然」、「科技」兩大特點，使用有機農法種植綠茶，開發多樣化產品;現今愛茉莉太平洋集團擁有4個茶園，遍佈濟州島與全羅南道等地，總面積達175公頃，每年生產綠茶產量佔全國27%左右。

濟州島西南部「西廣茶園」鄰近山房山，平均氣溫約攝氏16度，加上當地豐沛雨量、潔淨空氣及無太陽直射良好條件，生產出高品質綠茶，成為全球3大綠茶產地之一。大面積茶園也被 innisfree 相中，成為韓星李敏鎬拍攝宣傳影片場景，頓時聲名大噪，緩步走入茶園，翠綠茶樹、藍天與漢拿山交織出如畫美景，涼風輕拂臉龐，綠油油茶海隨風飄動，沁鼻茶香喚醒沈睡大腦，帶領旅人走入時光隧道，前往綠茶專屬伊甸園。

想真實了解綠茶奧妙，親身體驗為不二法門。茶園旁的「OSULLOC Tea Stone」由韓國建築師Cho Min-suk打造，寬敞室內空間以闇黑、木質調為主視覺設計，明亮日光透過玻璃窗灑落地面，讓人身心都舒暢，現場提供「茶藝課程」，在專業品鑒師指導下，細細品味「茶道」之美。

課程以愛茉莉太平洋培育綠茶「雀舌」拉開序幕，首先「聞香」茶葉觀察外型（呈C型或S型），再將攝氏95度熱水倒於茶碗、茶壺及茶杯進行「溫杯」，緊接著放入茶葉浸泡入味，當茶湯注入茶杯時，需維持約1個拳頭空間，透過與空氣接觸降低水溫，避免茶湯過於苦澀。

品鑒師貼心提醒，韓國茶道精神著重「待客」之道，茶組中左右兩側茶杯分別為賓客和個人使用，倒出茶湯時，按順序由左至右各倒入1/3，再返回由右至左注滿至2/3，最後一滴茶湯須注入左邊茶杯，有象徵尊敬賓客之意。最後以左手托杯，右手拿杯，分2至3次品嘗綠茶，茶湯風味清香淡雅，尾韻回甘令人難忘。

愛茉莉太平洋集團創辦人徐成煥致力復興韓國茶文化，在濟州島打造「OSULLOC茶博物館」，也是韓國首間以「茶」為主題博物館，每年吸引超過30萬旅客慕名前來。館內「茶文化室」展出三國至朝鮮時代各式茶具，並針對種植茶葉及歷史解說，Tea Master現場示範炒茶過程，頓時茶香滿溢於室; 1樓設有「OSULLOC咖啡廳」，使用集團栽種綠茶入饌，提供各式美味餐點和特色飲品，成為著名觀光勝地。

愛茉莉太平洋集團多年來堅持以天然成分製作產品，相信人與自然會相互影響，強調「協調」與「平衡」重要性。對此集團策略部資深副總裁盧智蕙表示，透過親自栽種茶樹，從源頭控管生產過程及品質，為消費者安全把關;集團秉持「匠人精神」一步一腳印努力，結合傳統韓方醫理與最新生物轉化技術，帶領韓國美妝產業再創高峰。

(中時 )