酒測要求漱口被拒提申訴 1萬9500元罰單免繳

圖為員警執行酒測攔檢。（報系資料照 陳振堂攝）

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賺到了！彰化縣張姓男子今年3月開車經過在北斗鎮遇警方酒測攔查，呼氣後酒測值達0.18被開單告發，但他自稱沒喝酒，並以警察不讓他漱口違反程序為由提出申訴，彰化地院法官審理後撤銷警方處分，張男免繳1萬9500元罰金，違規記點和交通講習也通通撤銷。

張姓男子主張，當時遇警方酒測攔檢，他沒有喝酒，但剛吃過臭豆腐，且口中仍嚼著檳榔，認為是檳榔導致吹氣時出現酒精反應，攔查的警察卻不讓他漱口，程序已不合法。

張男表示，要求漱口時遭員警拒絕，員警指有喝酒的才能要求漱口，吃檳榔不用漱口，並要他直接吹氣酒測，就測出酒測值0.18，已超過0.15至0.25的舉發標準，他要求重測，再被員警拒絕，還叫他有什麼意見可以自己去申訴。

張男不服、提起申訴，強調根據法令要求，這名執勤員警沒有按規定程序告知他接受酒測前的權利，也沒問是否需要漱口，加上他之前的前一個酒測者，吹氣施測後已被測出0.39毫升，員警沒將酒測器清潔過就接著對他酒測，酒測器上可能會有殘留酒氣的問題。

審理法官參照警政署頒布的法令執行細則中，取締酒後駕車作業程序，確實有明文規定「告知其可於漱口或距該結束時間達十五分鐘後進行檢測」；「有請求漱口者，提供漱口。」值勤的蕭姓員警出庭時亦向法官表示，因為認為漱口可降低酒精成分，施測時才會一再對張男表示吃檳榔酒測不用漱口，拒絕張男漱口的要求。

法官勘驗還原當天酒測現場的側錄光碟，當天共兩人接受酒測，另一人坦承喝酒後漱口等待，張男否認喝酒，要求漱口遭拒。

審理法官認為，漱口確實可避免受測者口腔中，殘留其他類似物質，影響到酒測值的正確性，並不是降低體內酒精濃度，員警以此理由拒絕是錯誤認知。認定本件酒測程序有重大瑕疵，據此所得的數值難逕予採認。被告在事實未明之情況下，逕以原處分裁罰1萬9500元，記違規點數5點，並應參加道安講習，容有違誤，因此撤銷原處分。

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(中時 )

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