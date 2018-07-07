果價跌不停總統府講話了 陳菊：農委會要檢討

2018年07月07日 11:52 中時 曾薏蘋 、 趙雙傑

總統府秘書長陳菊（中）7日參觀「總統府大開放－特色農產市集」，親自試吃和宣傳台灣農產品，鼓勵大家多購買以行動支持農民。（趙雙傑攝）

總統府秘書長陳菊（前）7日參觀「總統府大開放－特色農產市集」，親自試吃和宣傳台灣農產品，鼓勵大家多購買以行動支持農民。（趙雙傑攝）

總統府秘書長陳菊（前左4）7日上午參觀「總統府大開放－特色農產市集」，宣傳台灣優質農產品，呼籲大家以行動支持農民。(中央社)

陳菊今出席「總統府大開放-特色農產市集」活動，面對最近農產品產些失衡表示，若很多農產品在加工過程銜接做得不夠好，農委會應該檢討；有時候期待風調雨順，但也不希望在農產品過程中被故意操作；並強調，總統府不是戒備森嚴，「有很多空間，包括前面凱道，我覺得都可以開放作為農產品銷售地點」。

今上午陳菊現身「總統府大開放-特色農產市集」活動，自掏腰包買了火龍果、鳳梨帶動買氣，她直說，「火龍果補血」。

陳菊指出，上個月總統府開放日，有少數年輕農友到總統府行銷農產品，那天所有農民、農友帶來的農產品，都銷售一空，今天又是總統府開放日，總統府是人民的總統府，當然也是農民的總統府，所以蔡總統認為，應該把總統府落咁空間開放給現階段，農產品盛產，藉著總統府，作為有效的行銷。

陳菊說，本來風調雨順，農委會非常高興，但風調雨順有若干農產品在產量部分，難免比平常更豐收，所以在行銷部分，雖然農委會有很多很好機制，不過還是難免讓少數農民，不管在行銷等各方面，還是沒有辦法做到非常盡善、完美，所以都很期盼，藉著總統府的行銷空間，藉著這個機會，所有國人同胞多多食用、多多採買自己非常優質的農產品。

此外，被問到雲林的合作社前面，堆了很多鳳梨，農委會的加工好像沒有到位？陳菊表示，若很多農產品在加工過程做的銜接做得不夠好，農委會應該檢討；陳菊話鋒一轉，主動提到「有一則消息」，高雄內門某果農鳳梨都爛在田裡，結果內門農會出來澄清，這樣的訊息，若不夠真實，是傷害農民，也傷害農會。

她說，他們立即了解狀況，那位農民朋友，種了兩萬株以上的鳳梨，大概在內門平均價格一公斤約22元以上，現在內門鳳梨已經接近最後尾聲，有些價格當然不是在盛產時那麼好，加工部份，農委會會跟各地農會，大家相互合作。

被問到火龍果，可能是接下來價格會下跌的農產品，陳菊說，預期有時不一定準確，農委會會有很多專業，事實上火龍果可以有很多種加工，是非常好的水果，農委會會有很好的因應方式。

今陳菊說現身總統府時，突然活動外出現有民眾大聲抗爭，原本以為是年改抗爭，結果是因為抗議者想坐在總統府前騎樓乘涼遭驅趕，心生不滿，大家虛驚一場。

(中時 )