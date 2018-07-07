《翻爆旺寵物》可愛又迷人！療癒系萌寵陪你一起過暑假

2018年07月07日 11:44 中時電子報 綜合報導

◎主子萌魅力 得寵老么換人

家住花蓮秀林鄉的愛貓人士朱佳容，原是家中最得寵的老么，自從家人開始有共識做「流浪貓收容所」後，她感受到自己在家中的地位受到動搖，一年前搬回家後，每天跟貓咪相處，改變她對貓咪的厭惡，原本家庭會議永遠投反對票的她，現在也加入贊同方，讓家中成為貓咪中繼站。

◎貴賓犬走失 靠晶片找到家

日前瑞芳動物之家接收了民眾在四角亭拾獲的一隻浪浪貴賓犬「波比」，掃描後發現狗兒身上植入晶片，透過寵物登記管理資訊網赫然發現，眼前浪浪的飼主住在桃園龍潭，黃姓飼主接獲通知領回「波比」，也對於能重新尋回愛犬高興不已。

◎棉花糖博美 萌樣療癒主人

家住苗栗縣三義小城的黃雅欣，原本飼養的馬爾濟斯「小豬」集全家寵愛於一身，今年4月間因為生病當了小天使，家人用花葬方式讓牠與庭院的山茶花同眠。她先生徐郁忠為讓家人走出自責與悲傷陰霾，帶回1隻才2個月大的博美犬「阿寶」，成為家庭新成員，也一起學習生命課題。

◎萌寵狐狸 無辜模樣惹人憐

不要懷疑，型男寵物美容師Iven的寵物是狐狸！狐狸在傳統民間故事充滿神怪色彩，總不脫離「奸詐狡猾」、「妖媚」、「狐妖」及「狐臭」等字眼，連「小三」也掛起「狐狸精」罵名。Ivent澄清說，4個月大的狐狸「弟弟」聰明敏感，卻怕生、膽小，沒有體味，個性有點像狗、又像貓，常用身體靠近磨蹭撒嬌，無辜萌樣的眼神讓人又愛又憐。

◎農場寵物明星 迷你豬討喜

「嘟嘟來，嘟嘟喝奶了喔！」新化大坑休閒農場以親近大自然生態聞名，農場內養了許多動物跟遊客互動，其中，迷你豬是農場主人寵物，目前園區養了3隻，而且全都叫嘟嘟，喝奶萌樣最受遊客喜愛，堪稱農場寵物明星。

◎玄鳳鸚鵡玻璃心 笑他醜馬上翻臉

整復師謝名宜養了一隻玄鳳鸚鵡名為「謝小樂」，視如己出就像親生兒子一樣。謝名宜說，小樂是有玻璃心的王子，有高貴氣質且非常重視自己的形象，絕對不能批評牠，否則就不理人。牠對音樂很敏感，也很有同理心，最愛的食物是茶葉和青菜。

(中時電子報)