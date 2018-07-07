名模林嘉綺笑推5歲嫩女參加璀璨之星海選

2018年07月07日 12:31 中時 洪秀瑛

林嘉綺今早出席璀璨之星海選活動。（盧禕祺攝）

吳品萱（右起）、伊林總經理陳婉若擔任評審，林嘉綺帶師弟楊鎮幫參賽者打氣。（盧禕祺攝）

第7屆伊林璀璨之星今舉行海選活動，今年有「模特兒組」、「花漾少男少女組」、「演藝組」、預計8月22日選出各組冠軍，伊林總經理陳婉若及名模吳品萱擔任評審，伊林當家一姊林嘉綺帶師弟楊鎮幫參賽者加油打氣。

林嘉綺說，「我再過6年就可以當星媽了。」笑稱打算送5歲女兒參加海選，她自己當年是被模特兒公司老闆挖掘入行，沒經過比賽，很難體會參賽者的心情，不過她自己光克服上台就花一段時間，「我是用時間來打平對舞台的熟悉感」。

她當年從台中北上找朋友，在百貨公司看秀被發現，當時準備升高中，模特兒經紀公司老闆不斷鼓勵和勸說，她因此決定北上邊念書邊工作。她爸媽對模特兒工作不熟悉，質疑是不是做不正經的事，也擔心她走歪，但她自己固執也堅持，大概花5年時間，爸媽終於看到她的廣告作品之後才放心，「走在這條路上可能有點孤獨，但成績給大家看到，家人就安心了」。

入行後有不符合最初期待？「我這個人有個好處就是沒什麼想像，我最早接觸就是雜誌模特兒，剛開始沒有其他想法，所以一直很符合我的認知」。談起一路以來的辛酸，她說各種情緒都有，「這是一個過程，他們現在看到我們已經站在一個高度了、事業上已經有成就，但他們現在不需要經過我們以前那些路，他們擁有新媒體，擁有我們以前沒有的、要體會我們以前沒有的壓力，所以各有各的辛苦」。

以前走秀和現在比較不同的是，現在走秀1、2個定點就好，要記的東西很少，衣服最多換4套，以前停的定點五花八門，有星星狀、閃電狀，要很認真聽導演彩排，衣服是6、7套起跳，有時10幾套，帶的鞋子永遠都是一大包，笑稱：「以前比較屬於勞工階級。」她進一步說，現在年輕人很幸福，當然環境也不同，他們得到的競爭和注目和過去不同，「我們有機會安靜的成長，可是他們現在沒有，一出來就要上媒體，他們的壓力和我們非常不一樣，所以我打從心裡佩服他們」。

以前當模特兒要和家人抗爭，現在許多父母會主動幫小孩報名，她認為這要歸功於經紀公司的透明化，還有多元觸角的經營，「我們經營的經紀公司很正派，父母才放心把小孩交給我們，不會擔心把小孩交出去，回來就不好，這對這行業是很棒的事，搞不好以後我們公司還可以上市，娛樂事業帶給大家很深影響，這也是身為表演者的社會責任」。

(中時 )