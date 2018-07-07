台北》解套文大姚文智語出驚人 網傻眼：那住大群館就好啊

2018年07月07日 12:25 中時電子報 邱文秀

都發局打臉，劍青中心位在「風景區」，依據北市土地使用分區管制自治條例，不得作寄宿住宅使用。姚文智仍在臉書回留言「暫時安置不用顧慮使用分區，謝謝。」(姚文智臉書)

文化大學「大群館」學生宿舍違規使用爭議，台北市都發局3日認定文大宿舍違反土地使用分區規定，限期2個月內改善。民進黨台北市長候選人姚文智提出文大學生可暫時安置在不當黨產劍潭青年活動中心。但都發局打臉，劍青中心位在「風景區」，依據北市土地使用分區管制自治條例，不得作寄宿住宅使用。姚文智仍在臉書回留言「暫時安置不用顧慮使用分區，謝謝。」網友傻眼說「不考慮使用分區，繼續住大群館不就得了。」

對於文化大學「大群館」爭議，台北市都發局長林洲民指出，依據台北市土地使用分區自治條例，大群館僅能做集合式住宅，不得做為寄宿住宅。民進黨台北市長參選人姚文智提出，不當黨產救國團劍潭青年活動中心是最恰當解決文大學生住宿的地點，交通也便利，真心不騙。

但都發局對於姚文智的說法打臉，北市都發局表示，劍潭青年活動中心屬於「風景區」，根據北市土地使用分區管制自治條例，同樣不允許當成「寄宿住宅」使用。若當成學生宿舍，恐和「大群館」一樣會有土地使用分區違規的問題產生。

網友在姚文智臉書貼都發局打臉新聞提問「小編，你老闆有沒有念書啊?」姚文智立刻回應「暫時安置不需要顧慮使用分區，謝謝」。網友回覆「被民進黨窮追猛打的大群館就是使用分區問題違法阿，既然不用考慮分區問題，那就一直暫時安置在大群館就好了，都不用搬阿，大費周章搬到劍潭幹嘛?那不顧慮使用分區，不用考慮合法性的話，請問你們民進黨當初在打三小，浪費大家時間嗎?」

PTT網友也發文「真不愧是我姚，只是怎聽起來怪怪的，暫時安置不需要顧慮使用分區....

所以是哪裡方便哪裡塞的意思嗎??最方便的地方....不就是大群館嗎??.....我姚不用上任就讓人搬回大群館了...」網友也留言「姚姚真淘氣,那大群館繼續住不就好了!」

資深媒體人謝寒冰對於姚文智不需要顧慮使用分區的說法也發文表示，「有時候我真的覺得很趣味，為什麼這樣的人會出來選舉，然後還真的選上，讓他以為別的地方也能讓他這樣惡搞⋯⋯這種人絕對是極權體制對抗民主的最佳範本！」

(中時電子報)