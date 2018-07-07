參加新店童樂會 侯友宜笑說：多生幾個我也很開心！

2018年07月07日 12:28 中時 葉書宏

現場有下一代幸福聯盟在場號召響應「愛家公投」，下一代幸福聯盟成員上前與侯握手互動。（葉書宏攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜替民眾簽名。（葉書宏攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（7日）上午11時許，出席市議員劉哲彰舉辦的「新店童樂會」活動。（葉書宏攝）

「新店童樂會」活動，現場數百名大朋友、小朋友到場參加。（葉書宏攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（7日）上午11時許，出席市議員劉哲彰舉辦的「新店童樂會」活動，現場數百名大朋友、小朋友到場參加；侯友宜戴起警察大頭娃娃與在孩童互動，他笑說，「如果能夠多生幾個我也很開心！跟小孩玩在一起是最開心的事情。」

侯友宜表示，非常開心看到家中的寶貝可以跟爸媽、阿公阿嬤玩在一起，享受幸福快樂時光；暑假期間很多親子行程，本身很喜歡小孩，有類似這樣活動都會參加，「小朋友哪一個不喜歡，我都很喜歡，如果能夠多生幾個我也很開心！跟小孩玩在一起是最開心的事情。」

關於文化大學宿舍案，侯友宜表示，在記者會中已誠實、清楚向選民報告。另外，關於未來辯論主題，侯友宜指出，自己是一個做事務實的人，會務實告訴民眾如何讓新北市民安居樂業、在地樂活，有一個好日子。

侯友宜表示，從事公職第一天開始就被檢視，尤其職位調動及升遷時都會被考驗，對自己永遠充滿信心，正向力量往前走。

另外，現場有下一代幸福聯盟在場號召響應「愛家公投」，下一代幸福聯盟成員上前遞名片給侯，雙方握手後侯笑著回應，「謝謝！有機會再談。」隨即步入會場參加童樂會活動。

(中時 )