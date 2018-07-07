教育部調高國中每班教師員額 中市教師工會感謝林佳龍促成

2018年07月07日 12:47 中時 盧金足

現行國中每班教師員額編制2人，自民國70年以來均未調整，經過各界爭取，教育部終於同意自108學年度起提高員額編制至2.2人。台中市教師職業工會7日表示，改善校園師資結構，保障學生學習權益，總算有所成果。爭取過程中，感謝市長林佳龍重視台中市教育品質，除允諾市府將依中央標準提高外，更適時聯繫行政院積極促成此案。

針對教育部同意國中每班教師員額編制提高至2.2人，台中市教師職業工會7日發布新聞稿指出，爭取國中教師員額提高，改善校園師資結構，保障學生學習權益，終於有了成果。在爭取過程中，感謝台中市長林佳龍重視台中市教育品質，適時聯繫行政院積極促成此案，也允諾台中市會依中央標準提高教師員額。

該工會說明，以往國中教師編制每班2人，長期來無法滿足學生的學習節數，導致專任教師超鐘點負擔重、代課教師偏多等現象。

台中市教師職業工會在台中市教審會提案，應積極提高國中教師員額編制改善教育品質，獲得市府正面支持。

今年初，教育部修正「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」時，台中市政府也在期限內回覆，並全力支持。6月中旬，工會進一步求助林佳龍，林佳龍也立即向行政院反映，促成國中教師員額提高。

教育局長彭富源表示，市府樂見中央修正這項重要的教育政策，除可充實學校專長師資，因應108學年度課綱所需，也可活絡國內教師人力資源的流動，讓更多教育新血有機會進入教學現場，挹注更多教學能量與創意。

彭富源表示，相信新政策實施後,必能增進學生的學習品質,並可讓更多優秀教師貢獻所學，同時也可以穩定各校師資,提升教學品質。教育局會全力支持並配合中央推行此政策，為親師生打造最好的教育環境。

(中時 )