楊力州跨足VR電影 《紅盒子》西雅圖放映獲好評

2018年07月07日 12:46 中時 潘鈺楨

三星電子自2014年起推動「星美好」計畫。（三星提供）

導演楊力州剛從溫哥華與西雅圖影展回台，6日參加三星「星美好」活動，與小野、法國VR講師Sascha Hartmann跟學生分享VR創作。他的首部VR電影《紅盒子》在西雅圖影展放映，大獲好評，紀錄片以布袋戲為主題，他認為雖然88歲的老師傅無法跟他一起赴國外出席影展，但VR技術替他解決這個問題。

他年底將與Discovery頻道合作，赴南極拍攝紀錄片，除了傳統攝影器材，他也會攜帶全新科技，嘗試影片的不同可能。

談到這次赴國外參加影展，他帶著9歲的女兒去，全程都是女兒替他掌鏡紀錄，讓他更認為影視實驗教育的重要性。影視實驗教育機構校長小也指出，20年前他在中影工作時，韓國影視人員來台取經，等到他在台視工作，被要求要去韓國買韓片、參觀片廠，光景差很多，希望VR技術能替台灣電影產業帶來不同風貌。

台灣三星電子自2014年起陸續於全台15間不山不市地區的國小完成智慧教室建置，並於2017年起推動「星美好」計畫，以科技產品輔助教學，降低數位落差。近期更將影響力延伸至多元實驗教育，於台北市影視音實驗教育機構（以下簡稱TMS）打造全新智慧教室，提供完善的專業影音設備。此外，三星以培育人才軟實力為願景，積極導入專業互動課程，除攜手台北電影節推出Gear VR虛擬實境工作坊，後續更將於7月中旬，與TED x Taipei合作推行動畫實作角色設計課程，擴大開啟影視音教育變革。

(中時 )