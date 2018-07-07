曾協防台海危機 美現役最老航母尼米茲號迎50歲

2018年07月07日 12:53 中時電子報 李靖棠

航空母艦（aircraft carrier）從二戰（WW II）後，成為各國競逐海上霸權的必要利器，然而自詡為「世界警察」的美國，在冷戰（Cold War）期間為防堵蘇聯（USSR）的勢力，打造了多艘搭配核子動力的航空母艦，海上軍力遠超越前蘇聯許多。在蘇聯瓦解後，在航母規模、數量和大小上，美國海軍（US Navy）長年屬於獨大狀態。其中，以知名海軍五星上將尼米茲（Adm. Chester W. Nimitz）命名、現役的尼米茲號航空母艦（USS Nimitz），也在今年6月22日迎來50歲生日。

老當益壯的尼米茲號，是美軍尼米茲級核動力航空母艦的第一艘，由紐波特紐斯造船廠（Newport News Shipbuilding）打造，當年耗資10億美元（約300億台幣）的經費與4年的時間。1968年6月22日開始動工，1972年下水、1975年正式編制服役。總排水量有10萬噸、船身全長332公尺，最高時速可達58公里。甲板可停放約90架艦載機與直升機，並裝備有多款雷達、RIM-116拉姆飛彈與RIM-7海麻雀飛彈。可承載最多3,200名官兵和2,480名飛行中隊成員。

二戰太平洋艦隊司令、五星海軍上將尼米茲畫像。（圖/美國海軍）

尼米茲號航母甲板停靠了F-35C、F/A-18E/F和C-2灰狗式運輸機。（圖/美國海軍）

早年尼米茲號主要巡防區域為地中海，曾協助解救伊朗美籍人質、擊落利比亞戰機等任務，並在1987年變更母港至太平洋岸、華盛頓州的布雷默頓（Bremerton）。不過，對於在台灣的我們來說，尼米茲號和台灣有另一層特別的關係。美國在1996年3月，在兩岸陷入台灣海峽飛彈危機中，尼米茲號航母從波斯灣（Persian Gulf）轉調至台灣海峽巡邏，藉此表示反對中國大陸動武的立場，最終也讓看似劍拔弩張的局勢逐漸緩和。

1981年尼米茲號航母甲板發生飛機墜毀意外。（圖/美國海軍）

仍在船塢興建階段的尼米茲號航空母艦。（圖/美國海軍）

雖然已從動工至今已有50年，甲板上的艦載機機型，也從原本F-14「雄貓」戰機（Grumman F-14 Tomcats）到F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機（F/A-18E/F Super Hornet），更在2014年成功試降最新型的F-35戰機（F-35C Lightning II），成為全世界第一艘成功降落匿蹤戰機的航空母艦。而尼米茲號的巡弋海域，也從波斯灣轉往亞太地區，與另一艘核子航母卡爾文森號（USS Carl Vinson CVN-70）搭檔，共同協防美軍與盟友在西太平洋地區的安全和秩序。

(中時電子報)