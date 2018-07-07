推廣臥床病患到宅沐浴 美善基金會推出「沐浴」紀錄片

2018年07月07日 12:47 中時 程炳璋

美善基金會「沐浴」微電影在全美戲院播出，基金會藉此推廣長期臥病患者「沐浴」服務。（程炳璋攝）

台灣社會老年化速度令人措手不及，到宅沐浴服務是長期臥床病患很重要一環，已納入長照2.0項目中，美善基金會以3個感人故事拍攝紀錄片，推出「沐浴」微電影，7日在全美戲院播映，邀請250位家屬與工作者到場欣賞。

長期臥床的病患洗澡不易，若非3個人以上協助，很難完成洗澡工作，一般家屬只能以「擦澡」代替「洗澡」。

美善基金會主要照顧重度身障者，基金會添購一部沐浴車，派工作人員開車四處奔走，為長期臥床病患進行到宅沐浴，讓患者免於身體髒汙、異味，身體與精神更舒適。

基金會經營4年，台南市累積60多戶案主，以中低收入戶為主，因為個案太多，工作人員每天最多只能服務4人，每次需要3個人協助患者，歷經1個多小時。平均每位病患只能1個月享受1次服務。這項工作獲得衛福部認同，納入長照2.0的服務項目之中。

阿志是位已50歲的重度腦麻患者，家中能照顧他的，只有80歲重聽的老父親，父子住在朋友提供的簡陋鐵皮屋棲身，環境不佳且蚊蠅孳生，去年被當時溪美派出所長林福順發現，轉介給美善基金會服務。

阿志年邁的父親根本無力幫兒子洗澡清潔身體，只能任由兒子身體發出異味，林福順找來美善基金會成員，以沐浴車請工作人員到宅服務，固定時間幫兒子洗澡，林福順並默默協助募款10餘萬濟助父子倆。

每個個案服務，都有感人故事，「沐浴」微電影已紀錄片的形式拍攝，全片由導演林小衛與製片劉之馨兩人合作，花費1年時間完成，共拍攝3個故事，林小衛在拍攝過程感受到工作人員服務時的真誠，領會紀錄片傳達給觀眾事件真實的意義。

(中時 )