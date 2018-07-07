檢警抄大安區無照醫美 醫師麻醉師後門落跑

檢警6日前往東區查抄地下醫美診所。（陳鴻偉翻攝）

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曾姓醫師被指控開設無照診所，替貴婦做手術。（陳鴻偉翻攝）
曾姓醫師在檢警上門時，疑從後門落跑。（陳鴻偉翻攝）

檢警及北市衛生局日前接獲民眾舉報，大安區敦化南路掛名「五霖企業社」的公司，其實是1家地下無照醫美診所，包括某上市公司二代的兒媳婦、珠寶女董座及數名小模，之前都在不知情狀況下，經人介紹到這家診所，由曾姓醫師及蔡姓麻醉師進行「埋線拉提」、「玻尿酸」等手術，檢警6日前往該處搜索，但曾、蔡等人疑似看到門口監視器，在檢警進入前從後門落跑，檢警在診所內查扣大批儀器、藥物，現在正持續追查2人的行蹤，全案擬依違反醫師法、醫療法偵辦。

林姓被害人投訴，日前她經朋友介紹前往這家診所，友人說曾姓醫師曾幫許多名人、貴婦做過手術，十分有名，她前後去過3次，花了20萬多元做微整形，但依她印象，這些手術因為範圍較小，通常都是塗麻醉膏做局部麻醉，但曾都讓她進行全身麻醉，而且執行的蔡姓助理，後來了解根本沒有相關證照，是無牌的假麻醉師。

林說後來她開始起疑，與其他診所醫師諮詢後，懷疑她被全身麻醉時沒有知覺，醫師就可趁機「偷工減料」，到底用了什麼產品她一無所知，只能清醒後聽曾一面之詞，後來她一查之下，赫然發現這家診所根本無照，5樓的診所對外竟是掛名「五霖企業社」，相當誇張。

6日下午北市衛生局及檢警據報前往查看，但在診所大門要求開門卻沒有回應，破門進入後，發現39歲曾姓醫師疑似落跑，診所空無一人，調查人員後來查扣大批的醫美藥品、醫療器材，證實這是1家地下醫美診所，並將擴大約談在此做過醫美的名媛、貴婦，全案擴大辦中。

(中時 )

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