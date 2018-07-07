視察中市大里區工程 林佳龍：均衡發展實現屯區市區化

大里運動公園步道等改善工程舉行動工典禮，台中市長林佳龍（左2）與會。（陳淑芬攝）

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台中市長林佳龍（右3）視察大里區長榮里溜冰場工程，即將於107年9月底完工。（陳淑芬攝）

台中市長林佳龍7日前往大里區視察將在9月完工的長榮里溜冰場，並參加大里運動公園步道等改善工程動工典禮。林佳龍表示，台中市已成為台灣第二大城，透過交通、水利及產業等建設縮短城鄉差距，促進各地均衡發展，實現「屯區市區化」。

長榮里網球場興建超過20餘年已遭荒廢多年，市府考量在地溜冰風氣盛行，有11所國小成立直排輪溜冰隊，而改建規劃成溜冰場及廣場，預計107年9月底完工。此外，為改善大里運動公園環境與設施，投入5千900萬多元經費打造里民活動中心入口意象及進行無障礙人行步道工程，預計107年10月完工。

林佳龍參加大里運動公園改善工程開工典禮時表示，市府打造大里運動公園為具有國際級的城市光廊，並改善步道品質，讓公園白天有綠地、夜間有光廊景觀。大屯區以大里、太平、霧峰及烏日等地，人口數已超過50萬人，大里區人口密集，但缺乏好的公共設施，都市規劃應與市區整合，搭配都市計劃，輔以交通、水利、環境等建設，未來將可實現「屯區市區化」。

他視察長榮里溜冰場工程時則指出，將荒廢網球場加以活化整建，轉型成為溜冰場及廣場，讓兒童與長輩們能運動、休閒使用。此外，並將善用前瞻基礎建設預算，在益民國小將活動中心與地下室結合，提供周邊停車需求，讓民眾擁有更好的生活環境。

(中時 )

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