知名冰淇淋菜單、實品差很大 網笑歪：農曆七月版本？

一名網友在臉書社團「Gangs of Tian Mu 天母幫」貼出一張很有趣的圖片，她在知名冰淇淋店點了小兔兔巴菲的創意聖代，實品卻和菜單圖片差很大，讓她哭笑不得的說「現實總是殘酷的~~迎接農曆七月隱藏版」(天母幫)

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中時電子報
也有網友分享自己在另一家店吃到的很專業，網友笑回「這個眼線唇膏用的是高檔防水系列。」(天母幫)

夏天是讓人忍不住想吃冰淇淋的季節，一名網友在臉書社團「Gangs of Tian Mu 天母幫」貼出一張很有趣的圖片，她在知名冰淇淋店點了小兔兔巴菲的創意聖代，實品卻和菜單圖片差很大，讓她哭笑不得的說「現實總是殘酷的~~迎接農曆七月隱藏版」，網友留言笑歪了「兔子太熱，妝花了!」這隻歪掉的兔子意外的療癒，有網友大呼想要，還有人說小孩本來在哭看到圖就笑了。

一名網友在臉書社團「Gangs of Tian Mu 天母幫」貼出一張很有趣的圖片，她在知名冰淇淋店點了小兔兔巴菲的創意聖代，實品卻讓人哭笑不得，她寫道「菜單上兔兔好可愛，但現實總是殘酷的，迎接農曆七月的隱藏版。」

看到實品與示意圖不符的兔子聖代，網友們也笑歪了，紛紛留言「可能是新來的工讀生..請再給她一次機會」、「兔子太熱，妝花了XD」、「可能剛哭過」、「哈哈哈哈 笑死我了」、「只是物種不一樣...感覺好像變成雪納瑞」、「我以為自己來到婦愁者廚房」、「哈哈哈哈哈哈好想拿到 一定笑死」、「哈哈哈 圖片僅供參考」、「好可愛 轉到爆系一定被留言笑死」、「我家哥哥原本在哭 ..看到就笑了.. 哈哈」、「是賤狗失敗版嗎?」、「兔兔喪屍版」、「咦~為什麼你能提早吃到萬聖節餐?」也有網友分享自己在另一家店吃到的很專業，網友笑回「這個眼線唇膏用的是高檔防水系列。」

(中時電子報)

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