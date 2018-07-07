警1晚攔檢17件違規 被攔民眾不知自己錯在哪

2018年07月07日 13:21 中時 葉書宏

新北市海山警分局6日會同監理站稽查人員針對常有改裝車輛出入之路段，設置攔檢點執行聯合稽查。（葉書宏翻攝）

新北市海山警分局6日會同監理站稽查人員針對常有改裝車輛出入之路段，設置攔檢點執行聯合稽查。（葉書宏翻攝）

新北市海山警分局6日會同監理站稽查人員針對常有改裝車輛出入之路段，設置攔檢點執行聯合稽查。（葉書宏翻攝）

新北市海山警分局6日會同監理站稽查人員針對常有改裝車輛出入之路段，設置攔檢點執行聯合稽查。（葉書宏翻攝）

新北市海山警分局6日會同監理站稽查人員針對常有改裝車輛出入之路段，設置攔檢點執行聯合稽查，共攔查車輛達216輛，其中改裝車輛告發違規17件，經攔查發現大部分民眾並不瞭解平時所駕駛的車輛有不符規定情形，經過監理站人員說明，方才恍然大悟。

海山警分局表示，暑假期間，青少年易呼朋引伴駕車出遊，危險駕車行為機會相對增加，且部分駕駛人為了提升速度或美觀而改裝排氣管或取下消音器，改裝後分貝極易超出標準值，影響居住安寧。

有些更擅自改裝傳動系統或引擎機件，使安全結構減弱，另有改裝車寬燈、方向燈色，使造成其他駕駛人刺眼，轉向判斷混亂等，這些行為在行駛時易危害駕駛人與用路人之安全，另每年7至8月為青少年出遊騎乘車輛的高峰期，相對也較容易發生交通事故，

海山警分局長王順益表示，青少年追求新鮮與刺激是活力的展現，然而在街頭把車輛當遊戲工具，追求速度、競技或改裝車輛，企圖吸引他人注意，確讓自己深陷道路安全高度風險，為不智之舉。

依現行規定，危險駕車行為除可依道路交通管理處罰條例第43條規定處罰汽車駕駛人6000元以上2萬4000元以下罰鍰外，並當場禁止駕駛。如二輛車以上汽車在道路上蛇行、拆除消音器製造噪音或在道路上競駛、競技者處汽車駕駛人新台幣3萬元以上9萬元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛及吊銷駕駛執照。未滿18歲之人有前述行為，還可公佈法定代理人的姓名。

若有逞凶鬥狠、恣意鬧事、暴力脅迫情事，更可依刑法公共危險罪、公然聚眾施強暴脅迫罪移送法辦；如果在場圍觀他人競技而未有其他犯罪行為，經勸導而不解散者，可視其情節，依社會秩序維護法第64條、第72條及第74條規定處以3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰不等之處罰，可說一個不經意或追求快感的行為，必須付出相當代價。

警方呼籲青，少年朋友在暑假期間可多參與政府、各公益團體或社團組織所舉辦之休閒活動，避免深夜在外逗留，因為參與飆車行為，不僅本身受罰，未滿18歲者甚至要連同家長（監護人或法定代理人）一起參加道安講習，並由警察機關公佈家長姓名，不僅損失荷包，還得連累家長受罰，得不償失。

(中時 )