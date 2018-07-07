警殉職近4年撫恤案還在拖 葉毓蘭批：欺人太甚！

2018年07月07日 13:36 中時電子報 張國欽

警大退休教授葉毓蘭昨天在臉書上表示，去年與今年發生的兩起國道警察值勤時遭撞死事件，認為兩人的撫卹案遭到銓敘部擱置，沒有處理。銓敘部後來回應說，內政部日前通過修正的「警察人員人事條例施行細則」，已經送到銓敘部相關單位正在簽辦，很快就會送到考試院，俟院會通過後就能跟內政部會銜。

葉毓蘭看到銓敘部這個說法，相當不以為然，再於臉書加碼指出夜店遭毆致死的薛貞國為例：「原來沒忘記？」同時質疑「真的是五月內政部才把公文送到銓敘部嗎？」。

葉毓蘭表示，信義分局偵查佐薛國貞，在休假期間返回霞轄區處理夜店繫鬥毆案被圍毆致死，他的輔恤案到現已經快四年了，銓敘部還是沒有核下來。

她直言，銓敘部不肯核的理由百百種，先是監察院還在調查，薛貞國死亡自己有沒有責任？尚待釐清，監察院的調查報告早就出來了，說明刑警對自己刑責區的責任，並不會因為他的勤休而有不同，這就是所謂的責任制。後來又推給要等司法判決，殺警案的一、二審都出爐了，不給就是不給，現在的理由是：還在等定讞！

葉毓蘭不客氣的說，如果薛貞國的老母和妻兒都要靠這一筆錢來過活，以考試院銓敘部這樣過人的效率，早就餓死了！這不是欺人太甚，什麼是欺人太甚？

2014年9月14日凌晨一時，台北市信義區松壽路ATT大樓知名夜店，發生民眾聚眾滋事，當時信義分局偵查佐薛貞國，在執勤外時間身著便服前往關切，卻遭約60名黑道份子持棍棒及刀械圍毆約3分鐘，最終因傷重不幸身亡。

(中時電子報)