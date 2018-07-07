盧秀燕、郝龍斌穿粉潮T 喝豬血湯抗空汙

國民黨台中市長參選人盧秀燕（中）、國民黨副主席郝龍斌（右）7日至北屯區三官堂廟前廣場吃豬血湯，要民眾「清肺抗空污」，表達對解決空汙的重視。（張妍溱攝）

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國民黨台中市長參選人盧秀燕、國民黨副主席郝龍斌7日至北屯區三官堂廟前廣場吃豬血湯和當地居民交流互動，豬血湯當早餐「清肺抗空污」，諷刺不得已的空污要市民用選票反映。

盧秀燕舉辦全台中首場的小額政治獻金募款活動，除號召民眾作伙來吃豬血湯，現場義診肺部X光檢查、健檢血壓量測、義剪、青燕商舖試賣等活動，現場熱鬧滾滾。

盧秀燕表示，台中市空汙嚴重，市民很需要「清肺抗空污」所以喝豬血湯，對於空汙政府卻視而不見表示抗議；盧秀燕與郝龍斌一同穿上粉紅色的「燕青潮T」大搞網路KUSO「藍瘦香菇」象徵民進黨執政讓人民「難受想哭」成選舉募款義賣小物之一。

郝龍斌指出，台中市空氣品質「細懸浮微粒PM2．5指標」每7天就有1天PM2.5濃度超過國際空汙標準70微克∕立方米 ；他說林佳龍政府把空汙標準從70改成150微克，強調空氣要「換新」，市長換人做。

環保局表示，郝龍斌對於台中市認定空汙紫爆的標準，資訊顯然不正確。雖然中央將紫爆標準修正為PM2.5超過150微克∕立方米，但台中市始終依「原嚴格標準」，也就是環保署任一測站小時平均值大於71微克/立方米來計算，在原來的嚴格標準下，台中紫爆天數已由103年87天、104年69天、105年50天，降至106年24天，今年上半年的紫爆天數也大幅降至10天，創下近8年來新低，顯示台中空汙已有改善。

(中時 )

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