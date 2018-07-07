NBA》什麼！溜馬總管爆料詹皇打電話招募吹耳哥

2018年07月07日 13:54 中時電子報 黃及人

有了兩人過往「暗黑」歷史，「小皇帝」詹姆斯竟然願跟「吹耳哥」史蒂芬生同隊打球，實在難以置信！溜馬總管普里查德7日爆料，曾為史蒂芬生開出比湖人更優渥的續約條件，卻因詹皇一通親自招募電話改變了史蒂芬生的選擇。

普里查德表示，雙方針對此事並無產生任何恩怨，畢竟詹姆斯都親自打電話給外界認定是「仇敵」的史蒂芬生了，史蒂芬生自然沒有拒絕詹皇的道理，況且溜馬也從灰熊那邊挖來泰瑞克伊凡斯，有效填補史蒂芬生離隊的損失。

只是真的很難想像，詹姆斯竟會親自打電話招募史蒂芬生，畢竟兩人在2014年的東區準決賽對上，當時效力熱火的詹皇，飽受史蒂芬生各式各樣誇張防守招式影響，其中最讓外界印象深刻的，當屬史蒂芬生在詹皇耳邊吹氣畫面。

或許也因不想再受史蒂芬生干擾，詹姆斯才會毅然決定親自招募史蒂芬生，更讓史蒂芬生跟湖人完成1年450萬美元的口頭協議，既然兩人都在湖人打球，史蒂芬生自然沒有機會繼續騷擾詹皇，而是改跟詹皇並肩作戰爭冠。

詹姆斯加盟湖人的風波，甚至延燒到官方商店，聯盟7日證實，由於工作人員疏失，位於紐約曼哈頓的官方商店，竟把詹皇23號湖人球衣提前上架販售，卻因詹皇還沒跟湖人簽約，只能趕緊下架停賣，卻已賣掉不少件出去了。

(中時電子報)