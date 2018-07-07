胡志強批綠執政 香蕉、鳳梨、火龍果都爛掉了

2018年07月07日 14:13 中時 盧金足

國民黨台中市長參選人盧秀燕（右）喊出「台中贏台灣贏！」（盧金足攝）

國民黨副主席兼祕書長曾永權7日到國民黨台中市黨部授戰旗給台中市長參選人盧秀燕。（盧金足攝）

國民黨為台中市長參選人盧秀燕凝聚人氣，高 喊「凍蒜！」（盧金足攝）

國民黨台中市長參選人盧秀燕競選總部主委江啟臣（左三）到場力挺。（盧金足攝）

台中市新聞局長卓冠廷強調，選舉是一時，但市政是永遠的。林佳龍始終全力以赴，做好每一項市政，對市民負責，也讓市民放心。（盧金足攝）

國民黨副主席兼祕書長曾永權7日到國民黨台中市黨部主持三合一選舉督導會報，前台中市長胡志強說，台灣是香蕉、鳳梨、火龍果王國，但民進黨執政後，水果都爛掉了，「把台中交給不放心的人，台中也會爛掉」；對此，台中市府新聞局長卓冠廷表示，選舉一到，常見各種選舉語言，「對胡前市長的個人意見不予評論」，強調三年多來，林佳龍興利除弊、面對挑戰，包括重大建設與福利措施均持續推動中，並已獲豐碩成果。

曾永權炮聲隆隆，批評林佳龍用口號治理，民心思變，胡志強以前的交通建設被林佳龍用意識形態否定，這都是當時胡全力向中央爭取興建，林佳龍攬功「割稻仔尾」。

對連日來各種水果都因價賤傷農，胡志強感慨，台灣本來是人人稱羡的香蕉、鳳梨、火龍果王國，但是民進黨執政後，水果都爛掉了，把台中再交給不放心的人，台中也會爛掉，大家要支持國民黨提名的盧秀燕，我全力輔選也隨叫隨到。

「這是一場可能贏的選戰，國民黨不要輸掉這場可能贏的選戰！」胡志強強調，他這陣子帶著盧秀燕到基層，反應很熱烈，而且在各個媒體公布的民調，國民黨的氣勢已經起來了

，現在台北丁守中、台中盧秀燕都贏過對手，高雄的韓國瑜雖還沒贏，但氣勢上升看得見。

盧秀燕到場拿出口罩表示，她提出中電拒絕北送、反空汙空投法及恢復老人健保補助三項政見，台中市民憑身分證免費、無限次參觀花博，民眾都很有感，她也一定做的到。

盧秀燕也喊出，「台中贏台灣贏！」蔡英文總統做主席，民進黨輸了她就會下台，所以國民黨非贏不可，台中市這場選舉是重中之重，台中非贏不可。

卓冠廷表示，多名國民黨政治人物在幫盧秀燕站台，以錯誤資訊及情緒性字眼批評林佳龍施政，盧秀燕提「停止中電北送」的說法，以今年台中發展產業需求及民生用電看來，中火發的電已不足「中用」，當然沒辦法「北送」，「停止中電北送」根本是假議題，應該「中電中用」，有多餘的電或經過季節性調配後，南北再互相支援，這才是負責任的做法。

至於胡志強說「把台中交給不放心的人，台中會爛掉」，卓冠廷表示，選舉一到，常見各種選舉語言，「對胡前市長的個人意見不予評論」強調，選舉是一時，但市政是永遠的，林佳龍始終全力以赴，做好每一項市政，對市民負責，也讓市民放心。期待藍營政治人物停止譁眾取寵式的政治語言，多一些具有建設性的意見，才是人民之福。

(中時 )