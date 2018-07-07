穿白T被誤認參賽者 楊鎮：我有16歲本質

楊鎮。（盧禕祺攝）

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楊鎮（右起）、伊林總經理陳婉若及林嘉綺、吳品萱。（盧禕祺攝）
楊鎮（左起）、林嘉綺、伊林總經理陳婉若及吳品萱。（盧禕祺攝）

第7屆伊林璀璨之星今（7日）舉行海選活動，今年有「模特兒組」、「花漾少男少女組」、「演藝組」、預計8月22日選出各組冠軍。楊鎮今年第一次到參賽現場幫選手們加油打氣，但他心情感覺像當新兵時候，在部隊看到連長一樣緊張，被笑虧緊張到講話有點語無倫次。

有趣的是，他今穿白T恤、牛仔褲造型，一到現場卻被工作人員誤以為是參賽者，當場被斥喝：「幫我攔一下穿T恤那個同學。」他超開心：「看起來我也有16歲的本質。」

他當初在伊林上表演課，結束課程後便入行，沒經歷比賽過程，今看到許多參賽者，「我滿腦子就是我沒辦法成為他們，不是他們能不能成為我們每一個人，這和表演勇氣不同，這是要頂著所有東西跟人家拚，像打仗一樣」。

他自認得失心重，從小到大盡量不打沒把握的仗，但這種比賽就是超級沒把握，「所有人都沒看過無法評估，像我到現場就慌，那就毀了，以我的個性一定會在意好久，我剛剛心裡碎念我自己，到底為什麼這麼緊張，所以我真的很佩服他們」。

他自己不會做這樣沒把握的事，除非準備好了才會跨出去，若他當評審，會把高分給眼神純粹、氣質適合的年輕人，「氣質是從小生長環境或天生，這種沒辦法被任何東西取代，而現在公司想要培育或塑造對象，是經過公司包裝會讓新人更好，只有氣質是打造不出來的」。他以羅志祥為例，出道到現在的落差感很大，那是花很長時間，但公司可能沒時間去孕育新人，所以我選天生有氣質的；而且那樣的狀況下，小孩是容易聽進去的，就像我自己現在知道必須要學會聽進大家的話」。

他有感而發地說，剛進公司就只想做自己，現在繞了一大圈之後，「我知道做自己沒有不對，可是不是做任何事都是對的，這就必須要好好教育，像上學一樣」。有這個改變是因為經歷撞牆期？他說，剛開始拍戲就撞牆了，當年熬了1、2年模特兒之後，終於可以做好當初和公司承諾的，「我開心得到這一切，可是自己做不好，一路被罵，會被人覺得你這小鬼在幹嘛，因為自我，一直沒意識到，因為我一緊張就會嚴肅，看起來就是沒人管得了我，我就聽過說『你是來現場爽爽賺錢的』，他們不覺得我會期待把表演做好」。

他憶起曾和同門劉以豪一起試戲的時候，有次劉以豪問他「怎麼你看起來都不會緊張」，劉說自己好緊張，他用已經面癱表情跟劉以豪說「我會啊」，劉以豪納悶看不出來，「我就是沒辦法讓人家看出來，現在放鬆了，剛剛一緊張就被大家看出來了，我覺得我人格已經轉換了，但我好討厭剛剛在林嘉綺、吳品萱面前丟人喔」。

楊鎮最近在拍大愛的戲，也忙著減重，「以前太執迷不悟想變成巨石強森了」，他之前演水電工和自行車選手，一直合理化的把自己變壯，除了健身，還狂吃高蛋白、1周吃4、5天的火鍋，當時沒節制，整個人變得像米其林，胖到快80公斤，接下來努力為新角色再削瘦一點。

(中時 )

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