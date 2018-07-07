赴日旅行注意！廣島京都多地大雨警報 釀12死54失蹤

日本近日遭遇豪大雨襲擊，關西、近畿、中國地區都受到土石流和大水威脅。（圖/美聯社）

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中時電子報

據日本NHK新聞報導，受到鋒面影響，日本關西、近畿與中國地區多縣市，近日遭遇大雨襲擊，在不少地區刷新的紀錄，也發布大雨和土石流的警報。突然降下的大雨，也讓日本各地的警消人員疲於奔命，不少河川、山區傳出災情，最新的統計數字顯示，大雨目前造成全日本12人死亡、54人下落不明的狀況。

從日本氣象廳公佈的降雨數據可發現，僅48小時的時間，岐阜縣郡上市就降下679公釐的雨量，其餘包含京都、兵庫、岡山、愛媛和鳥取等地，都有超過400公釐的雨量。快速密集降下的雨水，也讓各地的河川出現「緊急氾濫水量」的警報，像是知名景點京都保津川，就因為大雨磅礡，導致渡船和沿線的嵯峨野小火車被迫停駛。

日本佐賀縣唐津地區一列電車，遇到土石流被困住。（圖/路透社）

在屋頂躲避河川氾濫的日本居民。（圖/美聯社）

內閣官房長官菅義偉（Yoshihide Suga）也在稍早記者會上表示，中央將盡全力協助各地，進行搜救、重建和整理的行動，並將加派4.8萬名救難人員前往各地，一同進行搜救任務。

日本政府也出動自衛隊，前往各地災區進行救援任務。（圖/路透社）

昨天日本氣象廳一度發布了「一府7縣」大範圍的大雨警報，雖然稍早已陸續解除廣島和鳥取兩縣，但明後天的天氣依然不穩定，仍可能會有密集的強降雨發生，再加上多日來已吸滿水分的土壤，還是必須提防河川暴漲或土石流發生。近期有計劃前往日本關西、近畿、中國三大地區的旅客，也要即時緊盯當地氣象和通報，才能做好準備和避開可能的危險。

外交部提醒民眾，近日若非必要勿前往發布特別警報的地區，若有必要前往則需特別注意旅遊安全，隨時關注日本氣象廳所發布的警報與相關交通資訊。

領務局表示，民眾在關西地區若遇急難需要協助，可撥打駐大阪辦事處緊急聯絡電話090-8794-4568；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話0800-085-095。

(中時電子報)

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