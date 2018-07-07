若你的腰痛是這種痛 很有可能是「腎臟癌」

圖／謝懿安

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中時電子報
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腎臟癌號稱「沉默癌症」，因初期無症狀，當出現腰痛、血尿、腹部腫塊等症狀時，大多已是晚期，以腎細胞癌最為常見。但若是有腰痛，就要擔心是腎臟癌嗎？

「要看痛的方式判定，」台灣泌尿科醫學會理事長林登龍說，若是因為腎臟癌引起的疼痛，持續時間長，且會感覺從體內一路向外痛。這種疼痛即便休息也無法緩解，嚴重時吃止痛藥無效，就要盡快到泌尿科就診。

但若是因為特定姿勢，如彎腰撿東西、側身伸展時，才會有的腰痛，很可能是因姿勢不良導致的肌肉、骨骼痠痛，則不用太過緊張。

台灣泌尿科醫學會常務理事張延驊指出，腎臟位於腹腔後壁的脊柱兩側，通常被脂肪包圍，即便有腫瘤也不易被摸到，因此初期時往往無法被察覺。

除了腰痛外，張延驊指出，腎臟腫瘤一開始會往外生長，所以不會有感覺，但當過大壓迫到集尿系統後，也會出現血尿、尿不出的症狀。臨床上就有一名46歲的病患，一早解尿尿不出，到醫院檢查才發現是腎臟腫瘤太大，堵住輸尿管。

引起腎臟癌的高危險因子包含高血壓、高血脂、肥胖、抽菸，這些族群要特別留意自己的腎臟健康。亂服成藥、環境污染也容易讓腎臟病變。

圖片來源：台灣泌尿科醫學會

根據衛生福利部最新癌症登記顯示，腎臟癌年新增人數已衝破千人，每年以1.5%的速率成長，且年輕患者不斷增加，高達45%的新增患者不滿60歲。

張延驊指出，臨床上有5～6成病患是因為健康檢查時照超音波意外發現，建議40歲後定期健康檢查，並加做腹部超音波，就能及早揪出，治癒機率大。

台灣泌尿科醫學會也將腎臟癌的危險因子、症狀編成「腎利舞」影片，供民眾觀看。

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載

(中時電子報)

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