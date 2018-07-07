農產品禁銷大陸 侯友宜：用選票把政客掃進歷史塵堆

2018年07月07日 14:15 中時 葉書宏

國民黨新北市長參選人侯友宜今（7日）出席汐止區婦幼關懷協會餐會，侯友宜表示，有果農對他說「好有什麼用，政府說一句話我就慘了，對方管道就堵住了，不讓我賣。」農民還抱怨，「政府沒幫忙就算了，還斷我們後路。」侯認為，民進黨執政不好，就用選舉方式來成就他們自己，他呼籲，用選票把政客掃進歷史塵堆裡，讓台灣煥然一新。

侯友宜出席汐止區婦幼關懷協會餐會，一進場就受到婦女朋友的熱烈歡迎，列隊高喊「加油、凍蒜！」侯與眾人握手致意，上台致詞時，還沒來得及說話，台下就有婦女朋友大喊「侯友宜我愛你！」讓他滿心感激，謝謝一路走來，這麼多朋友大力相挺。

侯友宜表示，這幾天副業是賣水果，前兩天去台東幫忙賣鳳梨、火龍果，前一天賣香蕉，最近還要到三重替南部人賣火龍果。

侯友宜提到，台東鳳梨甜又多汁，但果農對他說「好有什麼用，政府說一句話我就慘了，對方（大陸）管道就堵住了，不讓我賣。」農民還抱怨，「政府沒幫忙就算了，還斷我們後路。」因此，侯認為，民進黨執政不好，就用選舉方式來成就他們自己，他呼籲，用選票把政客掃進歷史塵堆裡，讓台灣煥然一新。

侯友宜表示，要出來選舉的時候，家人全部不贊成，包括所有好朋友，他們覺得台灣的政治，沒有是非、沒有對錯，只有立場，還說代表國民黨，國民黨選舉最不在行。但他告訴親友，「什麼力量最實在，單純就是力量」，不是選舉花招多的是力量，不是口才便給的是力量，所以「我要來試一次『鹹淡』（滋味）。」

(中時 )