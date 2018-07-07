教部回應全國大學自主聯盟 教授批：姚立德只會當官

2018年07月07日 14:20 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

昨日14所公立大學成立全國大學自主聯盟，台大、清大幾個前校長及現職教授出聲力挺大學法，要求尊重大學倫理及自主，教育部發出聲明，完全支持這樣的想法。對此，台大醫學教授王明鉅痛批，以代理部長姚立德為首的教育部長官們，發出這種「虛無」式的聲明，你們真的在作教育最重要的事「求真」嗎？

王明鉅今(7)日在臉書上表示，這個聯盟當然和台大校長管中閔被遴選出來之後，教育部以各種違法的理由不發聘有關。令人絕倒的是，教育部昨晚聲明：「教育部依照憲法所賦予對國家教育事務應扮演的角色，對於大學領域而言，一向以維護大學法從所建構學術自由及自主的價值為職志。大學自主聯盟的聲明，原本即是教育部身體力行的一環。……台大校長遴選案的程序瑕疵，教育部一再的促請重啟遴選程序，就是希望能夠依法行政。」

王明鉅說，台大校長遴選過程已經都結束半年了，既然姚立德次長不但在教育部完全沒有被處分，還升官代理教育部長，那不是正明明白白的表示，教育部的上級長官們認可姚代理部長有為有守、表現傑出，至少在已經讓兩位部長下台的台大校長遴選案中，代表教育部擔任遴選委員，完全沒有瑕疵沒有錯誤，才能升官吧。

教育部認定姚次長表現棒沒瑕疵，所以升官。現在又說，姚次長參與的台大校長遴選有程序瑕疵，所以不許台大有新校長。教育部的長官啊，你們說程序有瑕疵就是有瑕疵。你們說次長好棒，沒瑕疵就是沒瑕疵。

王明鉅感嘆，你們不是在教育全國學生老師如何作學問求真理，你們是在教育全國民眾，如何才能當好官啊!

(中時電子報)